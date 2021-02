„Alles Walzer“? In diesem Jahr ist nichts mit Walzer! Der Wiener Opernball fällt in diesem Jahr der Pandemie zum Opfer. Aber auch ein Rückblick auf die schrill-schrägen Momente und handfesten Skandale des Wiener Klassikers in Frack und Couture bietet jede Menge Unterhaltung für einen Unsinnigen Donnerstag. Von Sieglinde Höller