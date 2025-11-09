<b>Von Miriam Roschatt<\/b><BR \/><BR \/>Ja, es gibt sie wirklich! Männer, die Busfahrerin Andrea Mohr im Straßenverkehr buchstäblich auf die Palme bringen. Typen, die glauben, sie müssten die Fahrkünste einer Frau am Steuer eines 18 Meter langen Gelenkbusses herausfordern. „Die fahren mir dann in einer Einbahnstraße oder an einer Engstelle mit dem Pkw extra vor die Nase, fast so, als wollten sie mir sagen: ‚Na, jetzt zeig mal, was du draufhast!‘“, erzählt die Lananerin schmunzelnd von arroganten Verkehrsteilnehmern, mit denen sie es immer mal wieder zu tun hat. <BR \/><BR \/>Das Gute daran: Andrea Mohr pfeift drauf. Seit mittlerweile zwei Jahren lenkt sie das lange Gefährt des Busunternehmens SASA nämlich mit einer legeren Souveränität, die so gar nicht in das übliche Klischee „Frau am Steuer, Ungeheuer“ passt. <BR \/><BR \/>„Ich würde schon sagen, dass ich entgegen aller Vorurteile eine gute Busfahrerin bin. Und dafür brauche ich keine männlichen ‚Fahrprüfer‘ im Straßenverkehr, die meinen, mich testen zu müssen“, zeigt sich die taffe und lebensfrohe 42-Jährige selbstbewusst. Kein Wunder, denn sie ist stolz auf ihren Beruf, der sich in den Köpfen vieler Menschen als monotoner, langweiliger und anspruchsloser „Männerjob“ eingebrannt hat.<h3>\r\n„Ah, endlich mol a Frau am Steuer, des sig man gern!“<\/h3>Jahrelang arbeitete Andrea Mohr im Büro – doch so richtig erfüllt hat sie das nie. „Ich bin nicht so der Zettelmensch, ich mache lieber etwas mit meinen Händen“, verrät sie. Große Fahrzeuge hingegen faszinierten Mohr, die den Lkw-Führerschein mit Anhänger (C+E) und den Busführerschein besitzt, schon seit jeher. „Vor zwei Jahren habe ich dann Nägel mit Köpfen gemacht und den Schreibtisch gegen einen erhöhten Fahrersitz mit Rundumblick getauscht.“ <BR \/><BR \/>Von Montag bis Freitag fährt Andrea Mohr seitdem auf den Linien in und um Meran. Häufig ist sie auf der Linie 211 (Meran – Lana und zurück) anzutreffen. Schichtbeginn ist zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr im Depot in Meran. Von dort aus fährt sie dann durch Meran in Richtung Lana und anschließend wieder retour in die Passerstadt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235676_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Langweilig wird ihr im „größten Wohnzimmer Südtirols mit dem größten Flachbildschirm des Landes“ nie. Jeden Tag gebe es neue Herausforderungen zu bewältigen: „Eine Baustelle, eine knifflige Verkehrslage, selbst das Wetter sorgt dafür, dass es immer ein bisschen anders ist“, beschreibt die Quereinsteigerin ihren abwechslungsreichen Berufsalltag, in dem sie täglich mehrere hundert Fahrgäste sicher von A nach B bringt. Für sie eine Genugtuung, weil sie darin den Wert ihrer Arbeit sieht. <BR \/><BR \/>Auch schöne Begegnungen gehören zum Arbeitsalltag der Lananerin. Besonders oft erlebt sie diese mit Kindern und Schülern: „Die freuen sich immer ganz besonders, wenn sie mich von weitem kommen sehen. Meistens sind auch sie es, die beim Ein- und Aussteigen grüßen oder sich bedanken“, berichtet die Busfahrerin, die selbst Mutter einer sechsjährigen Tochter ist. Und die ist sehr stolz auf ihre Mami. <BR \/><BR \/>Als Alleinerziehende versucht die 42-Jährige nämlich Tag für Tag, alles bestmöglich zu stemmen: Familie, Beruf, Haushalt. „Nach acht Stunden Arbeit kann ich mich nicht einfach zurücklehnen. Da ist meine wunderbare Tochter Mayleen, die meine Aufmerksamkeit verdient, da sind die Wäsche, der Einkauf … Ruhe bleibt da nur selten“, beschreibt Mohr den oft schwierigen Spagat zwischen all den Anforderungen, die als Alleinerziehende letztlich an einer einzigen Person hängen bleiben. Umso dankbarer ist sie ihrer Mutter, die Töchterchen Mayleen morgens in den Kindergarten begleitet und am Nachmittag abholt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235679_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Hat die starke Busfahrerin und Mutter einmal Zeit für sich, schwingt sie mit Passion und ansteckender Begeisterung ihre Hüften. Tanzen liegt der ehemaligen Turniertänzerin nämlich im Blut. Genauso gerne verbringt sie Zeit in der Natur. „Das tut mir einfach gut“, sagt Mohr, die unter der Woche weniger mit Bäumen und Wiesen, dafür aber mit der „wilden Natur“ der Menschen zu tun hat. Bei ihr steigen nämlich Fahrgäste jeden Alters, Charakters und jeder Herkunft ein – und hin und wieder auch ein paar ältere Herren mit Stock, die ihr mit verschmitztem Lächeln Komplimente machen: „Ah, endlich mol a Frau am Steuer, des sig man gern!“<h3>\r\n„Die Situation auf der Straße hat sich extrem verschärft“<\/h3>Ob zu Hause, auf dem Tanzparkett oder bei der Arbeit – Andrea Mohr versucht stets, ihr Bestes zu geben. 100 Prozent? Bei ihr sind es eher 300. Eine Kaffeepause oder ein kurzer Toilettengang während der Arbeit? Als Busfahrerin nur möglich, wenn der Verkehr den Dienst- und Fahrplan nicht durcheinanderbringt. Hier ist Pünktlichkeit angesagt. Und die Lananerin legt darauf viel Wert: „Wenn ich nur eine Minute zu spät komme, werde ich unruhig“, gesteht der Pünktlichkeitsfanatiker in ihr. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235682_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Dennoch versucht Mohr bei der Arbeit stets, einen kühlen Kopf zu bewahren – selbst im teils extrem hektischen Straßenverkehr. „Innerlich bin ich zwar oft auf 180“, gesteht sie, „aber ich versuche, entspannt zu bleiben und mich zu konzentrieren“, nutzt die Busfahrerin mit dem kecken, rötlichen Haar die Gelegenheit, ein Thema anzusprechen, das ihr sehr am Herzen liegt: die aktuelle Verkehrssituation. Diese sei nämlich für Busfahrer „kaum noch tragbar“. <BR \/><BR \/>Andrea Mohr denkt dabei vor allem an Verkehrsteilnehmer, die sich respektlos gegenüber Busfahrern verhielten: „Viel zu oft schneiden uns Autos den Weg ab oder drängeln sich noch schnell an einem Bus vorbei, der die Haltebucht verlässt. Fahrräder und Motorräder überholen rechts, während andere sich einfach nur darüber aufregen, dass es uns überhaupt gibt. Daran zeigt sich, wie stark der Egoismus der Menschen auch auf der Straße durchscheint.“ Nur so ließen sich die teils kopflosen Manöver einiger Verkehrsteilnehmer erklären. <BR \/><BR \/>Doch nicht nur sie bereiten Andrea Mohr zunehmend Sorgen. Auch immer mehr Fahrgäste hielten sich im Bus immer weniger an die Regeln. Deshalb appelliert sie: „Bitte halten Sie sich während der Fahrt an den Haltestangen fest, wenn Sie stehen müssen. Kinder sollten nicht im Bus herumtoben, Hunde müssen einen Maulkorb tragen, und Essen – auch Eis – ist nicht erlaubt. Bitte blockieren Sie außerdem nicht die Plätze für Rollstühle oder Kinderwagen.“ Schließlich kann jeder – Fahrgast inklusive – seinen Teil dazu beitragen, dass eine Busfahrt mit Andrea Mohr und ihren Kollegen sicher bleibt – „abgesehen von dem ein oder anderen Spiegel, der dran glauben muss“, gesteht Mohr lächelnd. „Oder wie wir Busfahrer immer sagen: Wer noch nie einen Spiegel geschrammt hat, der werfe den ersten Stein.“ <I>(lacht)<\/I><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72200361_listbox" \/>