Mit einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche Morter, einem Platzkonzert dort und einem gemeinsamen Mittagessen im Vereinshaus von Goldrain feierte die Musikkapelle Goldrain-Morter am Sonntag, 15. November 2026 den traditionellen Cäciliensonntag. Der Tag bot Gelegenheit, auf das vergangene Vereinsjahr zurückzublicken und den Einsatz der Musikantinnen und Musikanten sowie ihrer Familien zu würdigen. Obmann Harald Plöerer stellte in seiner Ansprache Gemeinschaft, Kameradschaft und die Freude an der Musik in den Mittelpunkt. Hinter jedem Konzert und jeder Ausrückung stünden viele Stunden Vorbereitung, Probenarbeit und Organisation. Nicht jeder muss alles machen, aber jeder sollte bereit sein, seinen Teil beizutragen , betonte er. Mit Blick auf die Zukunft rief er dazu auf, junge Menschen für die Musik zu begeistern, neue Mitglieder willkommen zu heißen und offen für Neues zu bleiben. Ein besonderer Dank erging an seinen Stellvertreter, Vize-Obmann David Stocker für die stete Unterstützung und Verlässlichkeit. Auch der anwesenden Fahnenpatin Edith Klöckner dankte der Obmann für ihre treue Verbundenheit mit der Musikkapelle.<BR \/><BR \/>Pfarrer Johann Lanbacher würdigte den Beitrag der Kapelle mit den Worten: Liebe geht durch den Magen und die Musik ins Herz . Ein Gehör für Musik zu haben, stehe sinnbildlich auch für das Gespür für Menschen. Der Musikkapelle dankte er dafür, mit ihrer musikalischen Gestaltung die Messfeiern zu einem erhabenen Erlebnis zu machen. Kapellmeister Peter Blaas hob den Zusammenhalt innerhalb und zwischen den Vereinen hervor. Besonders wichtig sei die gegenseitige Unterstützung, wenn Musikantinnen und Musikanten auch in anderen Kapellen mitspielten oder dort aushelfen. Gerade für kleinere Kapellen sei dieser Zusammenhalt wesentlich.<BR \/><BR \/>Bürgermeister Mauro Dalla Barba erinnerte daran, dass jeder Mensch Talente mitbringe, die es sinnvoll einzusetzen gelte. Das Musizieren in einer Kapelle sei ein Beispiel dafür, wie persönliche Begabungen der Gemeinschaft zugutekommen können. Albert Platzgummer in seiner Funktion als Vizeobmann der lokalen Raiffeisenkasse, gratulierte der Kapelle zu ihrer Tätigkeit und würdigte ihren Beitrag für die Dorfgemeinschaft sowie den großen Einsatz des Obmanns. Gemeindereferentin Irmgard Gamper betonte die wichtige Unterstützung durch die Familien: Das Vereinsleben brauche Absprachen und Verständnis. Zugleich brauche es Menschen, die junge Mitglieder begleiten und ihnen offen begegnen. Gemeindereferentin Maria Kuppelwieser sprach davon, wie wohltuend gemeinsame Zeit für sich selbst, für Freundschaften und für die Dorfgemeinschaft sei. Vizebürgermeister Christian Stricker, zugleich langjähriger Fraktionsvorsteher von Morter, unterstrich, dass Vereine einander ergänzten. So werde auch eine Sportvereinsfeier durch musikalische Umrahmung bereichert. Die Fraktionsverwaltung habe die Kapelle deshalb immer gerne finanziell und ideell unterstützt.<BR \/><BR \/>Ein besonderer Höhepunkt waren die Ehrungen: Monika Ratschiller erhielt für 25 Jahre Mitgliedschaft das Ehrenzeichen des Verbandes in Silber. Sie war zunächst als Musikantin aktiv und ist seit 2012 Marketenderin. Barbara Kofler wurde für 15 Jahre Vereinstreue mit dem Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet. Sie ist Saxofonistin und seit 2018 Jugendleiterin. Und am Ende war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt, indem ein festlich zubereitetes Menü mit herzlicher Bewirtung die Cäcilienfeier kulinarisch abrundeten. Ein besonderer Dank galt dafür dem Küchenteam, allen voran Chefköchin Martha, sowie Dorothea und Leo und dem Serviceteam mit Natalie, Anita und Hanna.