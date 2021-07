Wer die Bezeichnung hört, denkt unwillkürlich an schnelle Autos. Sie tragen den Namen von Carlo Abarth, einem Spezialisten für Fahrzeugtuning.Doch auch im Obervinschgau und vor allem in Schleis in der Gemeinde Mals tragen viele diesen Schreibnamen. Gibt es also eine Verbindung zwischen Carl Abarth und dem Obervinschgau?