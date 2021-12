Carrie und Boris Johnson enthüllen Namen ihres zweiten Kindes

Die Kleine heiße Romy Iris Charlotte Johnson, schrieb Carrie Johnson am Donnerstag bei Instagram und erklärte: „Romy nach meiner Tante Rosemary. Iris aus dem Griechischen, das bedeutet Regenbogen. Charlotte nach Boris' gestorbener Mutter, die wir sehr vermissen.“Auch der Premier erwähnte den Namen am Donnerstag, als er ein Impfzentrum besuchte. Die kleine Romy war am 9. Dezember um 10.02 MEZ geboren worden.Carrie Johnson teilte auf ihrer privaten Instagram-Seite auch ein Foto des Babys mit dem großen Bruder Wilfred, der im April 2 Jahre alt wird. „Wilf hat Romys Haare gestreichelt, gibt ihr dicke Küsse und spielt mit seinen Matchbox-Autos neben ihrem Babybettchen, für den Fall, dass sie mitspielen will“, hieß es in dem Beitrag, den die Zeitung „The Sun“ veröffentlichte.Für das Paar ging mit der Geburt ein auch privat bewegtes Jahr zu Ende. Am 29. Mai hatten die beiden heimlich in London geheiratet, im Juli verkündeten sie dann Carries zweite Schwangerschaft: „Dieses Weihnachten hoffen wir auf unser Regenbogenbaby“ hieß es damals – ein Verweis darauf, dass Carrie zuvor ein Kind verloren hatte. Als Regenbogenkinder werden Babys bezeichnet, die nach einer Fehlgeburt gezeugt wurden.Romy ist Carrie Johnsons zweites Kind, für ihren Ehemann aber bereits das siebte. Außer Romy und Wilfred hat Boris Johnson 4 mittlerweile erwachsene Kinder mit seiner zweiten Ehefrau Marina Wheeler. Zudem hat er aus einer außerehelichen Affäre eine Tochter.

dpa