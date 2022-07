„Castle Beats“ – Emily Ferri live in Partschins

Foto: © Veranstalter

Emily Ferri ist eine passionierte Musikerin aus Eppan, welche sich gerne in verschiedenen Genres austobt. Sie ist Singer-Songwriterin und ist auf dem Weg zu ihrem eigenen, besonderen Musikstil.Zur Musik gibt es eine feine Käseauswahl der Algunder Sennerei sowie erlesene Bioweine vom Schlossweingut Stachlburg.Beginn des Sommerkonzerts am Freitag, 8. Juli 2022 ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos finden Sie hier STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.