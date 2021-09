Cathy Hummels zapft im Dirndl an und spricht über Depressionen

„Ich hatte meine erste Depression, als ich 15 Jahre alt war“, sagte die Influencerin und Moderatorin bei der „Wiesn Wiesn Charity Night“ am Freitagabend in München.Sie wolle die „Schwelle brechen“, dass Menschen über seelische Krankheiten wie Depressionen, Angstzustände oder Panikattacken leichter sprechen könnten. Es sei wichtig, auch zu feiern, „weil das der Seele gut tut“.„Diese Nacht war wunderschön und wir haben es geschafft, der Depression an diesem Tag ein Gesicht zu geben. Sie zu entstigmatisieren. Wir haben die seelische Gesundheit in den Vordergrund gestellt. Das Leben geliebt und gefeiert“, schrieb Hummels in einem Post in den sozialen Medien.Das Oktoberfest ist eigentlich ein Fix-Termin für Prominente. Da es in diesem Jahr das zweite Mal wegen Corona ausfällt, gibt es mehrere Ersatzveranstaltungen zum Anstich, der diesen Samstag gewesen wäre.Zu Hummels Spendengala für die Stiftung Deutsche Depressionshilfe kamen Wiesn-Playmates, Models, Sängerinnen und TV-Promis wie Victoria Swarovski, Verona Pooth, Lilly Becker oder Oliver Pocher. Auch die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Model Gloria-Sophie Burkandt, kam stilecht im Dirndl zu der Feier.

dpa/stol