„Chi l'ha visto?“ läuft seit 1989 und ist eine der bekanntesten italienischen Fernsehsendungen über Vermisste, ungelöste Kriminalfälle und ungeklärte Schicksale. Viele Fälle wurden durch die Sendung wieder aufgerollt oder geklärt, weil Zuschauer Hinweise lieferten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341522_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die 1973 in Genua geborene Raffaella Griggi begann ihre Laufbahn im Printjournalismus mit Sport- und Lokalberichten bei der ligurischen Ausgabe der Tageszeitung „La Repubblica“. Parallel arbeitete sie für regionale Fernsehsender. <BR \/><BR \/><BR \/>Ein wichtiger Wendepunkt ihrer Karriere war die Berichterstattung über den G8-Gipfel in Genua 2001. 2008 wechselte sie zu Sky TG24 und 2010 zu TG La7. Ab 2011 arbeitete Raffaella Griggi für die Rai, seit 2017 gehört sie zum Reporterteam von „Chi l'ha visto?“. Für die Sendung berichtete sie aus ganz Italien über zahlreiche Fälle aus der Kriminal- und Vermisstenberichterstattung. <BR \/><BR \/>Die Entscheidung für Griggi stehe für Kontinuität mit der Geschichte und den Werten des Formats, erklärte Rai-Programmdirektor Paolo Corsini. In der neuen Staffel sollen auch langjährige Reporter der Sendung stärker eingebunden werden.