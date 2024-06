Christian Moling: „Es kimp der Tog“ – VIDEO

„Es kimp der Tog, do wer i giahn, hau olles nieder und loss enk olle stiahn.“ So beginnt der Text seines neuesten Songs.Das ist Christian Moling pur. Sein Text kommt unvermittelt, ungeschnörkelt daher – und vor allem, wie alle seinen anderen Lieder: ehrlich und aus der Seele.Aber hört euch sein neuestes Lied im Video selbst an.