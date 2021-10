Christian Moling mit einer Ode an den Herbst

Moling, der all seine Lieder in seinem Wipptaler Dialekt verfasst und singt, ist mittlerweile bekannt für seine authentischen, emotionalen und einfühlsamen Lieder. Sein aktueller Song – „Loss die Sunne decht no schein'“ sollte ursprünglich aber erst im kommenden Jahr erscheinen.„Da der Text des Liedes momentan aber perfekt passt, habe ich mich dazu entschieden, ihn jetzt schon zu veröffentlichen“, sagt er.Der Herbst sei für ihn die schönste Zeit des Jahres, „so klar, reine Luft und weniger Leute als im Sommer“.Das Video zum Song hat er live aufgenommen. „Ich wollte das so, das passt gut zur Stimmung des Liedes und ist daher authentischer“, so Moling.Mit „Loss die Sunne decht no schein„“ ist Moling erneut ein schöner, emotionaler und unaufgeregter Song gelungen, der sich perfekt in sein bisheriges Repertoire einreiht.

