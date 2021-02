Christine Moser Eschgfeller ist ein echter Naturmensch

Die Sarnerin Christine Moser Eschgfeller hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Von klein auf schon „kneippt“ die Präsidentin der Kneipp Südtirol Sozialgenossenschaft, anfangs unbewusst, später dann aus Überzeugung und Begeisterung. Kein Wunder also, dass das „Kneippen“ beruflich wie privat bei ihr ganz wichtig ist. Wie sie ihre Freizeit noch verbringt, erfahren Sie im neuen „Dolomiten-Magazin“.Dort finden Sie außerdem das größte TV-Programm Südtirols und viele interessante Beiträge. Die Reportage stellt ein neues Buch zur Herzgesundheit vor, das demnächst bei Athesia Tappeiner erscheinen wird. Dazu gibt es noch weitere Buchtipps zum Thema Gesundheit. Gäste des „Magazins“ sind der Südtiroler Modedesigner Dimitrios Panagiotopoulos, die Rittner Hebamme und Unternehmerin Maria Lobis, Bob Marley und seine Band The Wailers, die Rockband Dirty Laundry und Schlagersängerin Maite Kelly. Hanspaul Menara lädt zum Wandern auf dem Brandis-Waalweg bei Lana ein (sobald es wieder möglich ist), Georg Oberrauch empfiehlt einen Ausflug mit Tourenskiern, Schneeschuhen oder Rodel auf die Flatschspitze am Brenner und Helmut Bachmann stellt herrliche Gerichte mit Mozzarella und Ricotta vor.„Star der Woche“ ist schließlich der britische Schauspieler Tom Hardy. Das und vieles mehr gibt es im neuen „Dolomiten-Magazin“.Und nicht zu vergessen: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es jedes Mal mit einem großen Preisrätsel. Woche für Woche sind tolle Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

d