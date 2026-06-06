<b>von Evi Seebacher<\/b><BR \/><BR \/><b> Ein Chor besteht aus Stimmen – aber vor allem aus Menschen. Was haben Sie in Ihrer Zeit als Chorleiterin über Menschen gelernt? <\/b><BR \/>Cilli Cazzanelli: Ein Chor besteht aus Menschen, die mit ihren Stimmen den Chor zum Klingen bringen. Es ist ihr Instrument und Teil ihrer Identität. Auch aus diesem Grund ist ein einfühlsamer, behutsamer Umgang mit dem singenden Menschen und seiner Stimme vonseiten der Chorleitung sehr wichtig. Jedes Mitglied des Chores muss spüren, dass es mit seiner Begabung – egal ob groß oder klein – und seinem Einsatz ein Teil des Ganzen ist und einen Beitrag zum Gelingen leisten kann. Jedes Chormitglied wird dann versuchen, „das Beste“ zu geben. Was will man mehr.<BR \/><BR \/><b>Hatten Sie manchmal das Gefühl, dass ein Chor auch Seelsorge ist?<\/b><BR \/>Cazzanelli: Ein Kirchenchor ist kein „Verschönerungsverein“, der die Liturgie umrahmt, sondern vielmehr gestaltet. Er hat in meinen Augen die Aufgabe, den Gläubigen die Besonderheiten und Texte musikalisch näherzubringen. Ganz besonders gut kann es gelingen, wenn Zelebrant und Chor an einem Strang ziehen. Wenn sie sich ergänzen, dann wird ein Ganzes daraus und nicht nur ein Nebeneinander und die Wirkung auf die Gottesdienstbesucher wird umso größer sein. Und ja: Chorarbeit kann Seelsorge sein. Jeder Kirchenchor bereitet sich Wochen mit der Erarbeitung der Inhalte des bevorstehenden Festes musikalisch vor. So kann Chorsingen zugleich liturgische Weiterbildung und somit ein kleines Stück Seelsorge sein.<BR \/><BR \/><b>Sie haben gezeigt, dass Größe nichts über Tiefe sagt. Was braucht Kirchenmusik wirklich: Stimmen, Glauben oder Hingabe?<\/b><BR \/>Cazzanelli: Wer sich mit geistlicher Chormusik beschäftigt, braucht alle drei: die Stimme, den Glauben und natürlich auch die Hingabe bzw. die Bereitschaft zum vollen Einsatz. Der Chor muss überzeugt sein, von dem was er singt, sonst erreicht er die Mitfeiernden nicht. Er muss authentisch sein. In den fünf Jahrzehnten meiner Chorarbeit habe ich mich nach meinem Grundsatz „authentisch sein und nicht nur auf Wohlklang bedacht“ ausgerichtet. Auch das braucht die Kirchenmusik, welche jetzt und heute auch mit unserer Lebenssituation in Einklang zu bringen ist. Deshalb haben wir viele Werke alter Meister gesungen, aber auch immer wieder versucht, die zeitgenössischen Komponisten zu Wort kommen zu lassen.<BR \/><BR \/><b>Welche Aufgabe hat Kirchenmusik in einer immer lauter werdenden Welt?<\/b><BR \/>Cazzanelli: In der heutigen Zeit werden wir, gewollt oder ungewollt, mit Musik berieselt. Wir drücken einen Knopf und schon können wir Musik aller Stilarten in jeder gewünschten Lautstärke hören. Wer sich mit Kirchenmusik beschäftigt, tut selbst etwas. Es wird gemeinsam geprobt und ein kirchliches Fest musikalisch gestaltet. Auf diese gestaltende Teilnahme kommt es letztlich auch an. Und das muss nicht immer nur der Kirchenchor sein. Wenn die Gläubigen das Gesangbuch in die Hand nehmen und mitsingend ihren Glauben in der Gemeinschaft bezeugen – ist das in meinem Verständnis auch ein Gegenpol zur lauter werdenden Welt.<BR \/><BR \/><b>Was macht aus Sängerinnen und Sängern über Jahrzehnte hinweg eine „musikalische Familie“?<\/b><BR \/>Cazzanelli: In erster Linie das gemeinsame Singen, das Aufeinander hören, das Durchstehen manchmal schwieriger Proben, das gegenseitige Verständnis und das Mittragen, wenn es dem einen oder anderen nicht so gut geht und besonders die Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel. Das Erfolgserlebnis dann schweißt sie zusammen. Dabei spielt auch das Vertrauen zur Chorleitung eine wichtige Rolle und damit verbunden auch das Durchhaltevermögen.<BR \/><BR \/><b>Wenn Ihre 50 Jahre Chorleitung ein einziges Musikstück wären – welches wäre es und warum?<\/b><BR \/>Cazzanelli: Ich kann mich nicht auf ein besonderes Musikstück fixieren. Ich stelle mir ein Musikstück vor mit langsamen, bedächtigen Teilen, die sich dann mit schwungvollen, manchmal auch chaotisch anmutenden Abschnitten abwechseln. Teile, die freudvoll und solche, die traurig klingen – in Dur und Moll. Ein Musikstück, das mit einem leise verklingenden Schlussteil endet. <BR \/><BR \/><b>Woran würden Sie erkennen, dass Ihr musikalisches Lebenswerk weiterlebt?<\/b><BR \/>Cazzanelli: Wenn die 50 Jahre mit dem Kirchenchor Haslach als musikalisches Lebenswerk bezeichnet werden können, so wünsche ich mir natürlich, dass es weiterlebt. Und es wird weiterleben in allen meinen Sängerinnen und Sängern, die ich in dieser Zeit im Chor erleben durfte. Wenn sie sich mit Freude an viele unserer Einsätze bei den Gottesdiensten erinnern. Wenn sie weiterhin Freude am Singen haben und sich in irgendeiner Form am Pfarrleben beteiligen. Ich hoffe auch, dass in der Pfarrei Haslach, in der ich versucht habe, die Wichtigkeit und Ausstrahlung der Kirchenmusik aufzuzeigen, die Wertschätzung der Kirchenmusik erhalten bleibt.<BR \/><BR \/><b>Und zuletzt: Was bleibt, wenn der letzte Ton verklungen ist?<\/b><BR \/>Cazzanelli: Ich habe, um mit den Worten unseres langjährigen Pfarrers P. Bernhard Frei abzuschließen, „meine Sängerinnen und Sänger mit authentischem Wohlklang auf die Lebensreise geschickt. Sie nicht musikalisch gehätschelt, aber mit gutem Brot und immer wieder herausfordernd mit höherer Kunst stolz gemacht – ja, im Geheimen mit Stolz beschenkt.“ Wenn der letzte Ton verklungen ist, so ist das der Abschluss einer schönen Zeit, an die ich oft gerne denken werde. Der letzte Ton wird in uns allen noch lange nachklingen und uns Mut machen, etwas Neues anzufangen.<BR \/><BR \/><BR \/> „Es wird wohl nicht viele Chorleiterinnen und Chorleiter geben, die auf so viele Dienstjahre zurückblicken können wie du“, meinte der Vorsitzende des Verbands der Kirchenmusik Südtirol, Heinrich Walder, in seiner Laudatio. Er wollte sich am Pfingstsonntag die Gelegenheit nicht nehmen lassen, um Cilli Cazzanelli anlässlich ihres einzigartigen Jubiläums persönlich und im Namen des Verbandes zu danken und sie mit einer Urkunde auszuzeichnen. <BR \/><BR \/>„Einen Chor zu leiten, erfordert weit mehr als musikalisches Können. Neben fachlicher Kompetenz braucht es pädagogisches Geschick, organisatorische Fähigkeiten, liturgisches Verständnis, Geduld, Einfühlungsvermögen und nicht zuletzt die Fähigkeit, Menschen zu führen, zu begeistern und zusammenzuhalten“, meinte Walder. In persönlichen Gesprächen mit der Jubilarin sei ihm immer wieder bewusst geworden, wie wichtig der Jubilarin das Chorleiten war – „mit welchem Verständnis, mit welchem musikalischen und liturgischen Wissen, aber auch mit welcher Offenheit du an deine Aufgabe herangegangen bist. Besonders bewundert habe ich stets deine Freude am Neuen“, sagt er. Der kleine Festakt nach dem Gottesdienst bedeutete auch das Ende eines wichtigen Stückes Kirchenmusik in der Pfarrei St. Gertraud. Es war wohl der letzte Auftritt des Kirchenchores. <BR \/><BR \/>„Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, dass die Choraktivität weitergeführt wird. Ich würde mich darüber freuen“, meinte Walder. Sein Wunsch wird sich vorerst wohl nicht erfüllen. Die Mitglieder des Kirchenchors haben anlässlich einer Aussprache besprochen, ihre Tätigkeit vorerst ruhen zu lassen. Damit neigt sich die Haslacher Kirchenmusikgeschichte nach über einem halben Jahrhundert wohl endgültig dem Ende zu. <Rechte_Copyright><\/Rechte_Copyright>