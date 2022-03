Claudia Mayrhofer: die wissbegierige Südtiroler „Rätsel-Queen“

Angefangen hat alles mit einem kleinen Quiz für die Oma. Mittlerweile hat Claudia Mayrhofer weit mehr als 1000 Kreuzworträtsel für verschiedene Medien zusammengestellt. Die Erfinderin des „Südtirol Rätsels“ verbringt den Großteil ihrer Freizeit damit, das Land nach neuen Begriffen für ihre Rätsel abzusuchen. Nicht zuletzt deshalb wird sie von ihren Freundinnen manchmal scherzhaft die „Rätsel-Queen“ genannt.Im „Dolomiten-Magazin“, das am heutigen Freitag erscheint, wird Claudia Mayrhofer (50), die mit ihrem Mann Heinrich und ihrem Sohn Julian in Algund wohnt und untertags bei Radio Grüne Welle arbeitet, in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie außerdem viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um das Winterfinale beim Sonnenskifahren auf der Seiser Alm mit ihrem 360-Grad-Dolomitenpanorama.„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist in dieser Ausgabe Katharina Wackernagel. Die 43-jährige deutsche Schauspielerin aus Freiburg ist die neue Hauptdarstellerin in der Krimi-Comedy-Serie „Mord mit Aussicht“ (ab Dienstag, 8. März, ARD, 20.15 Uhr).

