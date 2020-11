Dank an die Helden der Frühchenstation

„Sie sind wahre Engel. Wir wurden 100 Tage bestens betreut. Die Station ist einfach super“: Eltern von zu früh oder krank geborenen Kindern bedanken sich mit solchen Nachrichten bei Ärzten, Pflegern und Mitarbeitern der Neugeborenen-Intensivstation im Krankenhaus Bozen.Ihre Dankschreiben verteilen sie am Welttag der Frühgeborenen in der Station am heutigen Dienstag.„Jede Mutter, jede Familie möchte für ihr Neugeborenes da sein und es mit nach Hause nehmen, aber das ist in unseren (Not-)Fällen nicht möglich“, schreibt Petra Kerschbaumer, Mitglied der Gruppe „Frühcheneltern Südtirol“ in einer Aussendung. So schwer es auch sei, das eigene Kind im Krankenhaus zurückzulassen, so wohltuend sei die Gewissheit, dass die kleinsten und kleinen Patienten rund um die Uhr überwacht und liebevoll umsorgt werden.„In ihren Inkubatoren, den sogenannten Brutkästen, werden die oft nur 500 Gramm schweren Babys mit allem versorgt, was sie zum Überleben brauchen“, schreiben die Eltern: „Sie werden darin nicht nur gefüttert, gewickelt, gewaschen, untersucht und immer wieder neu gebettet, die Pflegekräfte sprechen mit ihnen, herzen sie, kleiden sie in eigens genähte Mini-Gewänder und legen ihnen Kuscheltiere in die winzigen Hände.“ All dies helfe und bestärke in dieser schwierigen Situation, da Eltern selbst nur einen Bruchteil beitragen könnten.Tagtäglich geht es auf der Station um Leben und Sterben, um Ängste und Sorgen, um Bangen und Hoffen, um Fortschritte und ein Mehr an Lebensqualität. „Unsere Kinder sind in den besten Händen, das Personal leistet großartige Arbeit“, betonen die „Frühcheneltern Südtirol“.Auf der Neugeborenenintensiv stehen Tag und Nacht nur die Kinder im Mittelpunkt.„Heute soll auch das Personal einmal im Mittelpunkt stehen, denn ohne die Mitarbeit jedes einzelnen wären viele Kinder nicht mehr am Leben und viele hätten nicht die nötige Förderung, die sie für ein Leben mit bestmöglicher Lebensqualität benötigen“, sind sich die Eltern bewusst.Dr. Alex Staffler, Primar der Neugeborenen-Intensivstation, hat einen konkreten Wunsch für seine Abteilung, der in der Aussendung zitiert ist: „Mehr und größere Räumlichkeiten“.

stol