Die Verlängerung ist unkompliziert und auch ohne erhaltenen Zahlungsschein möglich. Besuchen Sie einfach eine der Athesia-Buchhandlungen in Bozen, Meran, Brixen, Bruneck, Sterzing oder Schlanders und erneuern Sie Ihr Abonnement direkt vor Ort.<BR \/><BR \/>Informationen zu den Öffnungszeiten der Filialen finden Sie auf <a href="https:\/\/www.athesiabuch.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.athesia.it<\/a> oder <a href="https:\/\/dolomiten.it\/de\/abo-erneuerung-2026\/?mtm_campaign=A_aboerneuerung26_stol_artikel__ver1&mtm_kwd=ver1&mtm_source=stol&mtm_medium=artikel&mtm_cid=46" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier<\/a>.<BR \/><BR \/>Bei Fragen hilft Ihnen auch der Leserservice telefonisch unter 0471 92 55 90 oder per E-Mail <a href="mailto:leserservice@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">leserservice@athesia.it<\/a>.<BR \/><BR \/><b>Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.<\/b>