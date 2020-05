Das Beste von STOL OnTour am #throwbackthursday

Der „Throwback Thursday“, kurz TBT, zu Deutsch Rückblick-Donnerstag, ist vor allem in den sozialen Medien ein beliebter Trend, bei dem Nutzer alte Fotos posten und in Erinnerungen schwelgen.Auch wir von STOL schwelgen in Erinnerungen, an eine Zeit, in der es noch Veranstaltungen gab, bei denen sich der OnTour-Fotograf unter die feiernden Gästen mischte und die tollsten Stimmungen verewigte.Mit der Coronakrise wurden alle Veranstaltungen abgesagt, wodurch auch die OnTour-Bildergalerien auf der Strecke blieben.Deshalb haben wir beschlossen, nicht im Jetzt zu verweilen, sondern auf das Gestern zurückzublicken, um uns vor Augen zu halten, was uns im Morgen erwartet.1. Bozen: Bauernball im Sheraton (11.01.2020)2. Steinhaus Gourmet Event im Lunaris (02.02.2020)3. Faschingsumzug in Schlanders (22.02.2020)4. Bruneck: Südtirols größte Silvesterfeier (31.12.2019)5. Tiroler Schlossadvent (01.12.2019)

