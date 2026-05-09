<h3>\r\nHier das Ergebnis<\/h3><BR \/><b>Aufsteiger der Woche<\/b><BR \/><BR \/>1. Anna Negri: Trotz schwerer Diagnose hat die Kaltererin nie aufgegeben – jetzt ist sie Staatsmeisterin in den Sprintbewerben für Organtransplantierte.<BR \/><BR \/>2. Jannik Sinner: Der Sextner schreibt mit seinem Sieg in beim Turnier in Madrid erneut Tennisgeschichte.<BR \/><BR \/>3. Olivia Kaufmann: Die Deutschnofnerin wurde zur besten U-20-Poetry-Slammerin Österreichs gekürt.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Absteiger der Woche<\/b><BR \/><BR \/>1. Donald Trump: Der US-Präsident hat erneut Papst Leo XIV. angegriffen.<BR \/><BR \/>2. Spritpreise: Südtirol bleibt bei den Treibstoffkosten absolut Spitzenreiter.<BR \/><BR \/>3. Verkehr: Das Dauerchaos in den vergangenen Tagen auf der MeBo und in Bozen.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-aufsteiger-und-absteiger-der-woche-stimmen-sie-ab-83" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wenn Sie diesem Link folgen, finden Sie die Abstimmung und die aktuellsten Prozentergebnisse.<\/a><\/b>