<b>von Julia Augschöll<\/b><BR \/><BR \/>Seit dem Mittelalter gehört der Blaue Schurz zum Alltag von Handwerkern und Bauern – ob als Arbeitsschutz, Tasche oder Handtuch. Er ist Symbol für harte Arbeit und Fleiß und wird bis heute mit Stolz getragen. So auch ein Südtiroler Sprichwort „Ohne Schurz ist man nur halb angezogen“.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227417_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\nUnsere Kleidungstradition feiert Renaissance<\/h3>Nun erlebt der traditionelle blaue Schurz und auch der sogenannte Kleiderschurz eine überraschende Wiedergeburt auf den Laufstegen der Welt. Auf der Pariser Fashion-Week präsentierte Miuccia Prada für Miu Miu die Frühjahr\/Sommer-Kollektion 2026. „At Work“ ist eine Hommage an die Arbeit von Frauen – ihren täglichen Herausforderungen und Mühen. Die Designerin ist bekannt für ihre gesellschaftskritischen Ansätze. Sie lenkt den Blick bewusst auf jene, deren Leistungen häufig nur aus dem Augenwinkel wahrgenommen werden.<BR \/><BR \/>„In der Mode sprechen wir immer über Glamour oder reiche Menschen, aber wir müssen auch anerkennen, dass das Leben sehr schwierig ist“, so Miuccia Prada in einem Interview mit Vogue. Für sie verkörpert die Schürze das echte, harte Leben der Frauen.<h3>\r\nDie Kulisse ist alles andere als glamourös – selbst der Geruch in der Luft<\/h3><BR \/>Das Setting der Show erinnerte an eine Fabrikkantine: Das Publikum saß auf Kantinentischen, der Laufsteg war mit gummifarbigen Material bedeckt, und in der Luft lag ein Geruch von Reinigungsmittel. In dieser Kulisse eröffnete die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller die Show. Ihr Laufstegdebüt begeisterte das Publikum gerade durch ihr natürliches, ungekünsteltes Auftreten. Es machte sie zur perfekten Wahl für diese Kollektion. Die tief in den Taschen vergrabenen Hände und der typisch blaue Schurz wirkten, als wäre sie gerade auf dem Weg zur Arbeit.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71899560_gallery" \/><BR \/><h3>\r\nUnsichtbar, aber Unverzichtbar<\/h3>Die Kollektion beschäftigt sich mit der Realität hinter der glitzernden Modewelt – jene Menschen, die mit ihrer Arbeit Luxus ermöglichen. Von Näherinnen über Reinigungskräfte bis hin zu Hausfrauen: Sie alle leisten die unsichtbare Arbeit, die getan werden muss. Diesen Alltag übersetzt Miuccia Prada in Mode. So umfasst die Kollektion verschiedene Teile, darunter Schutzschürzen aus Leder, praktische Werkzeuggürtel und Sicherheitsschuhe. Der klassische Schurz erscheint als sommerliches Spitzenkleid, mit Nieten verziert oder aus Leder gefertigt.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe width="750" height="422" src="https:\/\/www.youtube.com\/embed\/lTyjzLc-gxg" title="Miu Miu | Spring\/Summer 2026 Fashion Show" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/>Miuccia Prada ist sich bewusst, dass ihre Kollektion gleichzeitig auf den Spalt zwischen Arm und Reich hinweist. Bei der Ausarbeitung der Kollektion beschäftigte sie sich mit Themen, die viel Feingefühl verlangen. „Es war eine Herausforderung, die Schürzen in Mode zu übersetzen“ sagte sie, „aber ich nutze das Instrument, das ich habe“.