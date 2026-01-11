Das Große Ägyptische Museum (Grand Egyptian Museum – kurz „GEM“), entworfen vom irischen Architekturbüro Heneghan Peng und nach 20 Jahren Planung, Verzögerungen und Rückschlägen endlich im vergangenen November offiziell eröffnet, soll vor allem eines tun: die Geschichte Ägyptens spektakulär erzählen.<BR \/><BR \/> Und bereits im Atrium erwartet die Besucher gleich ein Gänsehaut-Moment: die kolossale, zwölf Meter hohe Statue aus rotem Granit von Ramses II., die majestätisch über die Szenerie wacht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259853_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nDie Schwelle zwischen den Zeitaltern<\/h3>Die Große Halle stellt das Entrée in eine Welt voller Mythen, Pharaonen und antiker Schätze dar, die Schwelle zwischen Außenwelt und den Galerien des Museums, zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Dieser weitläufige Raum, der in natürliches Licht getaucht und von geschwungenen architektonischen Linien umrahmt ist, zeigt weitere Statuen von Königen und Königinnen, die in heroischem Maßstab gemeißelt sind und als Wächter der Geschichten stehen, die sich tiefer im Museum entfalten. <BR \/><BR \/>Diese Riesen aus Stein waren einst mehr als nur Symbole der Macht: Nach altem Glauben konnten königliche Kolosse als Vermittler zwischen den Menschen und den Göttern fungieren. Indem das Museum sie in der Großen Halle zusammenführt, lässt es die Ehrfurcht wiederaufleben, die diese Statuen in den Innenhöfen alter Tempel und auf den Plätzen der Städte hervorgerufen haben dürften. <BR \/><BR \/>Über sechs Etagen führt dann eine mit Artefakten gesäumte Treppe hinauf zu einer Glasfront, die einen atemberaubenden Blick auf die Pyramiden eröffnet. Der Museumskomplex auf dem Hochplateau von Gizeh westlich von Kairo beherbergt insgesamt weit über 100.000 Gegenstände aus 7.000 Jahren ägyptischer Geschichte. <h3>\r\nDer Grabschatz von Tutanchamun<\/h3>Das Herzstück des GEM ist der Grabschatz des Pharaos Tutanchamun. Zum ersten Mal, seit der britische Archäologe Howard Carter, finanziert von Lord Carnarvon, 1922 die Grabkammer im Tal der Könige entdeckte, werden jetzt alle 5.398 Stücke von „King Tut“ gezeigt. 2.000 davon sind noch nie öffentlich ausgestellt worden. <BR \/><BR \/>Zum Schatz gehören unter anderem die Goldene Totenmaske des „Kindkönigs“, die zum wohl bekanntesten Symbol pharaonischer Zeiten wurde, funkelnder Schmuck, feinste Handwerkskunst, sein Sarkophag und sein Thron. Alles mit modernster Technik in Szene gesetzt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259856_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Eine weitere Attraktion sind die Schätze von Königin Hetepheres, der Mutter von Cheops, dem Erbauer der Großen Pyramide. Ihr fein geschnitzter Sessel, der einst in einem schwach beleuchteten Raum des 1902 erbauten Alten Ägyptischen Museums im Zentrum von Kairo verborgen war, erstrahlt nun in neuem Glanz. <BR \/><BR \/>In einem separaten Gebäude auf dem GEM-Campus sind die berühmten Sonnenbarken zu sehen, die mutmaßlich für Pharao Cheops gebaut worden sind. Die 4.600 Jahre alten, über 40 Meter langen Schiffe waren – zerlegt in 1.200 Teile – an der Südseite der Großen Pyramide vergraben. Experten hatten eines davon nach der Entdeckung 1954 in mühsamer Kleinstarbeit wieder zusammengebaut. Es gilt heute als ältestes noch intaktes Schiff weltweit. <BR \/><BR \/>Das Schwesternschiff wird seit über zehn Jahren restauriert, die Besucher des Museums können den Restauratoren bei der Arbeit zusehen. Modernste Technologie wie Virtual Reality und interaktive Exponate sollen die alte Geschichte auch für junge Besucher attraktiv machen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259859_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In den zwölf Hauptgalerien des GEM erzählen Alltagsgegenstände, Luxusartikel, religiöse Artefakte und monumentale Stücke die Geschichten von Königen und Beamten, Handwerkern und Bauern, Familien und Gläubigen – von den prähistorischen Gemeinschaften entlang des Nils bis zur Römerzeit.<h3>\r\nViel ägyptische Kunst noch im Ausland<\/h3>Wer in der Sammlung allerdings fehlt, ist Königin Nofretete, Hauptgemahlin des Pharaos Echnaton, deren Büste zu der Sammlung des Neuen Museums in Berlin zählt. Ägypten fordert seit Jahren die Rückgabe, während die deutsche Seite beteuert, die Büste sei nach dem Fund im Jahr 1912 rechtmäßig nach Berlin gekommen. Im GEM werden Besucher bei Touren gebeten, eine Petition zu unterzeichnen, um weiter für die Rückgabe zu kämpfen.<BR \/><BR \/>Für Mohammed Ismail Chalid, Leiter des Obersten Antikenrats, wäre schon eine Leihgabe der Büste ein Erfolg. „Den Ägyptern sollte erlaubt sein, erstmals diesen Teil ihrer Geschichte zu sehen“, sagt Chalid bei der Eröffnung des Museums zur Deutschen Presse-Agentur. Angefragt habe er das bisher aber nicht – es sei ein „heikles Thema“. <BR \/><BR \/>Wie die Büste der Nofretete befinden sich zahlreiche Stücke im Ausland: Sie wurden von fremden Truppen erbeutet, an Beamten vorbei außer Landes geschmuggelt, legal oder illegal verkauft, als diplomatische Geschenke überreicht oder im Rahmen des sogenannten Partage-Systems zwischen Ausgrabungsteams und ägyptischen Behörden aufgeteilt. Heute befinden sich viele dieser Objekte in Museen der Nachfolgestaaten einstiger Kolonialmächte. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259862_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Aber zurück nach Ägypten. Für das Land ist das Museum mehr als nur ein kulturelles Aushängeschild. Es ist ein Statement! Hier zeigt das Land Selbstbewusstsein, Stolz und den festen Willen, sein Erbe selbst zu erzählen. Die ägyptische Regierung hofft auf fünf bis sieben Millionen Besucher pro Jahr. Eine Standard-Eintrittskarte für erwachsene, internationale Besucher kostet etwa 1.450 EGP (Ägyptische Pfund), das sind etwa 26 Euro. <BR \/><BR \/>Für Studenten und Kinder gibt es Ermäßigungen. Einige Bereiche und Sonderausstellungen sind nicht im Standardticket enthalten und erhöhen somit die Eintrittspreise. Das Museum ist Teil des Entwicklungsplans „Giza 2030“, der auch Infrastruktur, Verkehrswege, Besucherzonen und sogar neue Zugänge zum Plateau der Pyramiden und der Sphinx vorsieht.