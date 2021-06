Das ist das „Gesicht“ von Lumina

Der Vorschlag von Ulrike Silgoner, in Rodeneck aufgewachsen und seit 1991 mit dem Lüsner Hotelier Erich Hinteregger verheiratet, erhielt mit Abstand die meisten Stimmen beim Online-Voting, das bis Donnerstag lief Silgoners Bild stellt einen „Weinengel“ mit Trauben dar. „Es ist der Engel, der das Licht – Lumina – bringt“, erklärte sie am Mikro von Südtirol-1- und Radio-Tirol-Reporter Dominik Raich.Die Eisacktalerin ist überzeugt, dass Wein und Kunst Freude ausdrücken und beides eng zusammenhängt. „Das Motiv passt aber auch zum guten Zweck, für den es nun verwendet wird, nämlich um Spendengelder für Menschen in Not zu sammeln“, sagte Ulrike Silgoner.Das Motiv des Etiketts entstammt einem Bild, das das Mitglied der Südtiroler Freizeitmaler (Ortsgruppe Eisacktal) in einer ihr ganz eigenen Spachteltechnik gemalt hat. „Ich benutze für den Grundstrich meiner Bilder ausgediente Schlüsselkarten des Hotels“, erzählte die sympathische Künstlerin. „Nur Feinstarbeiten mache ich mit Pinseln.“Das Etikett selbst entstand in Zusammenarbeit mit ihrem Sohn Kilian (29), der Grafiker hat die Form angepasst. Kilian ist das älteste der 10 Kinder von Ulrike Silgoner und Erich Hinteregger.Den zweiten Platz im STOL-Voting belegte der Vorschlag von Michael Oberhofer (Brandnamic), Platz 3 ging an Sara Rieder.

dol/stol