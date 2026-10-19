Die sechs Mädchen fanden das Geld und waren zunächst geschockt über die hohe Summe. Dann kam Salvato dazu, nahm das Geld an sich und übergab es später den Carabinieri. Und in den sozialen Medien machte sie den Fund bekannt. Daraufhin meldete sich Frei, der über den Verlust Bescheid wusste, und stellte den Kontakt zu den Carabinieri her. So erhielt der Schülerlotse sein Geld zurück.<BR \/><BR \/>„Als ich Franz am Telefon die Nachricht überbrachte, dass sein Geld wiedergefunden worden war, weinte er vor Freude“, erzählt Frei. „Ich hatte keine große Hoffnung, dass das Geld wieder auftaucht“, sagt Raffl. „Es gibt aber immer noch ehrliche Leute. Die Frau und die sechs Mädchen sind Vorbilder.“ Für ihre Ehrlichkeit belohnte er sie.