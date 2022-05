Das Konzert des Jahres: Vasco Rossi heute in Trient

Auch 6000 Südtiroler sollen dabei sein. Das Konzert in Trient ist der Auftakt für Rossis Italien-Tournee, die ihn auf 11 Bühnen vor insgesamt 660.000 Zuschauern bringen wird und es ist das erste große Konzert, das seit März 2020, als die Corona-Pandemie voll ausbrach, stattfinden wird.Vasco Rossi weilt bereits seit mehreren Tagen im Trentino – und lässt seine Social-Media-Freunde an seinen Aktivitäten dort teilhaben – und hat das Konzertgelände mehrmals bereits in Augenschein genommen, zuletzt gestern Abend, als er vor ausgewählten Fans die Konzert-Generalprobe spielte.Vor Wochen hat der Aufbau der über 90 Meter hohen Bühne begonnen, die über 1500 Beleuchtungseinheiten und eine Tonanlage mit 750.000 Watt verfügt – Vasco Rossi dürfte also weitum zu hören sein.