Es ist soweit: Heute abend dirigiert Bar Avni das Openingkonzert des südtirol festival meran. Der Abend mit dem Kammerorchester Basel und mit dem herausragenden Pianisten und Komponisten Fazıl Say beginnt mit der Ouvertüre zu Mozarts Opera buffa „La finta giardiniera“, die 1774 als Faschingsspaß für den Münchner Hof entstand, und mit Haydns Sinfonie Nr. 39. In der 2017 entstandenen Konzert-Rhapsodie „Yürüyen Köşk“ („Die laufende Villa“) ehrt Fazıl Say den türkischen Staatsgründer und Naturliebhaber Mustafa Kemal Atatürk, der 1930 sein Ferienhaus verschieben ließ, um eine Platane zu retten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1347831_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Danach spielt er Beethovens Klaviersonate Nr. 23 „Appassionata“ und Schostakowitschs Zweites Klavierkonzert, das dieser seinem Sohn Maxim zu dessen 19. Geburtstag schenkte. Das Werk führt in eine schöne neue Welt voller Optimismus – mit virtuoser und heiterer Musik, die „vollkommen durchdrungen“ ist von „jugendlicher Dreistigkeit“. Beginn: 20.30 Uhr.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1347834_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit seinem pianistischen Können begeistert Fazıl Say seit fast 30 Jahren Publikum und Kritiker gleichermaßen. Konzerte mit diesem Künstler sind etwas Besonderes; sie sind direkter, offener, spannender. Kurz gesagt: Sie gehen direkt ins Herz. Sein kompositorisches Œuvre umfasst sechs Sinfonien, zwei Oratorien, Solokonzerte sowie Klavier- und Kammermusikwerke. Fazıl Say trat in den vergangenen Jahren mit allen renommierten amerikanischen und europäischen Orchestern sowie zahlreichen bedeutenden Dirigenten auf und entwickelte ein vielfältiges Repertoire, das von den Werken Johann Sebastian Bachs über die „Klassiker“ Haydn, Mozart und Beethoven bis hin zur romantischen und zeitgenössischen Musik, einschließlich seiner eigenen Klavierkompositionen, reicht. <BR \/><BR \/><b>Ticket und Info<\/b>: <a href="https:\/\/www.meranofestival.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.meranofestival.com<\/a>