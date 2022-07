Das müssen Sie tun, wenn Ihr Instagram-Profil gehackt wurde

In letzter Zeit wurden zahlreiche Instagram-Accounts offenbar nur durch das Anklicken eines Links gehackt. Die Vorgehensweise ist immer dieselbe: Ein Profil, mit dem man bereits in Kontakt steht und das offensichtlich bereits gehackt wurde, schickt im Chat einen Link, der dazu einlädt, ihn aus den unterschiedlichsten Gründen anzuklicken (von Schönheitswettbewerben bis hin zu Möglichkeiten, online Geld zu verdienen...).Durch das Anklicken verschafft sich der Hacker auf immer noch unerklärliche Weise Zugang zum Profil seines Opfers und ändert das Passwort, so dass dieses nicht mehr auf das Profil zugreifen kann.Wie erlangen Sie wieder die Kontrolle über Ihr Profil?Einmal gehackt, scheint es unmöglich, etwas dagegen unternehmen zu können. Aber wenn sich auf Ihrem Profil Bilder befinden, auf denen Sie zu erkennen sind, können Sie unter Befolgung der im Folgenden beschriebenen Schritte wieder die Kontrolle über Ihren Account erlangen.Melden Sie sich mit dem Gerät an, von dem aus Sie am häufigsten mit Instagram verbunden waren, undSie werden danach gefragt, auf welche Art sie die Codes erhalten möchten, es sind jedoch die Nummer und die E-Mail-Adresse des Hackers, welche auf dem Bildschirm angezeigt werden.Klicken Sie daher aufWählen Sie entwederund geben Sie Ihre eigene Nummer oder E-Mail an.Sie erhalten dann die, die Sie eingeben müssen.Nach der Eingabe werden Sie nach den Authentifizierungscodes gefragt, die in der Zwischenzeit allerdings an den Hacker gesendet worden sind/die in der Zwischenzeit allerdings wahrscheinlich vom Hacker geändert worden sind.Klicken Sie aufEs öffnet sich ein Fenster mit mehreren Einträgen, darunter: Klicken Sie darauf.Sie werden gefragt, ob Sie auf Ihren Instagram-Fotos zu erkennen sind.Klicken Sie aufSie werden aufgefordert,, welches die App dann mit Ihren Fotos abgleicht.prüft Instagram, ob die Aufnahmen aus dem Video mit den auf dem Profil veröffentlichten Fotos übereinstimmen.Die App wird Ihnen dann diesenden.Wenn Sie dieund geben die Codes ein., klicken Sie als Erstes auf(im Dropdown-Menü), dann aufundund geben Sie dann wiederanstelle der Kontakte des Hackers ein.Sie alle, die das gleiche Problem hatten und fordern Sie sie auf, die soeben beschriebenen Schritte zu befolgen