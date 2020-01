Das neue „Dolomiten-Magazin“

Am morgigen Freitag erreicht die Leser erstmals das neue „Dolomiten“-Freizeitmagazin – mit bewährten und vielen neuen Inhalten, einer Fülle von Freizeittipps , einem stark überarbeiteten Fernsehprogramm samt Tipps für Netflix & Co. und dem größten wöchentlichen Gewinnspiel mit tollen Preisen.





Inhaltlich ist ein Schwerpunktthema der ersten neuen Ausgabe die Ausstellung „Bücherwelten im Waltherhaus“ in Bozen.Zudem beantwortet Coverstar Dominik Paris , einer der weltbesten Ski-Rennläufer, Fragen zu Film und Fernsehen. Tipps für Freizeiterlebnisse bei Skitouren, Rodelpartien und Winterwanderungen geben Georg Oberrauch und Hanspaul Menara.Frei.Wild-Bandleader Philipp Burger erzählt, wie er seine Freizeit am liebsten verbringt, und Meisterkoch Helmut Bachmann empfiehlt Speisen aus der österreichischen Küche.Hinzu kommen Buch-, Tier-, Musik- und Volksmusiktipps sowie Philipp Trojer als „Backstage“-Star und Kate Winslet als „Star der Woche“.Natürlich gibt es viele weitere Inhalte und eine Fülle an Tipps und Terminen für Ihre persönliche Freizeitgestaltung. Und nicht zu vergessen: Auch die Rätselseiten wurden erweitert.

