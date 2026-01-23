Die Reise der Fackel dauert insgesamt 63 Tage, dabei werden 12.000 Kilometer zurücklegt und 300 Gemeinden, 60 Städte und alle 100 Provinzen in Italien besucht. <BR \/><BR \/>Am 27. Janner um 9.46 Uhr trifft das Olympische Feuer in Toblach ein, um dann über Bruneck, Antholz, über den Kronplatz und Brixen bis nach Bozen zu ziehen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265673_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In Bozen findet auf dem Waltherplatz eine Feier statt, die für alle Interessierten zugänglich ist. Am 29. Jänner startet die 53. Etappe in Meran und verlässt schließlich Südtirol in Richtung Trient. <BR \/><BR \/>Die gesamte Reise der Fackel kann in Echtzeit auf <b> <a href="https:\/\/www.olympics.com\/it\/milano-cortina-2026\/viaggio-della-fiamma-olimpica" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der offiziellen Website der Olympischen Winterspiele mitverfolgt werden.<\/a><\/b>