Die Reise der Fackel dauert insgesamt 63 Tage, dabei werden 12.000 Kilometer zurücklegt und 300 Gemeinden, 60 Städte und alle 100 Provinzen in Italien besucht. <BR \/><BR \/><i><b>Klicken Sie sich durch unsere Grafik und sehen Sie, wo der Fackellauf an den einzelnen Tagen stattfindet:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><img src="https:\/\/img.genial.ly\/5fd380c29270490f70f47a03\/f30fb79b-ab39-43a4-b16e-6acb3b0565c8.jpeg" class="loader-genially" style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; z-index: 1;width: 80px; height: 80px;"\/><div id="6970d4c83e25cc1065e68827" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"><\/div><\/div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https:\/\/view.genially.com\/static\/embed\/embed.js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document));<\/script><\/div>\n<BR \/><BR \/>Am heutigen Dienstag um 9.46 Uhr trifft das Olympische Feuer in Toblach ein, um dann über Bruneck, Antholz, über den Kronplatz und Brixen bis nach Bozen zu ziehen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265673_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In Bozen findet auf dem Waltherplatz eine Feier statt, die für alle Interessierten zugänglich ist. Am Donnerstag startet die 53. Etappe in Meran und verlässt schließlich Südtirol in Richtung Trient. <BR \/><BR \/>Die gesamte Reise der Fackel kann in Echtzeit auf <b> <a href="https:\/\/www.olympics.com\/it\/milano-cortina-2026\/viaggio-della-fiamma-olimpica" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">der offiziellen Website der Olympischen Winterspiele mitverfolgt werden.<\/a><\/b>