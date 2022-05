Das Rätsel um das Schwinden der Fassa-Ladiner Das Rätsel um das Schwinden der Fassa-Ladiner

Die Ergebnisse der Sprachgruppenerhebung im Trentino haben Diskussionen unter den Ladinern nicht nur in Fassa ausgelöst: Was ist der Grund für den Rückgang des Anteils der Ladiner in Fassa von 81,7 auf 58,4 Prozent? + Von Hatto Schmidt