<b>Von Miriam Roschatt<\/b><BR \/><BR \/>„Sie ist die Sonne unserer Gemeinschaft“, beschreibt eine Mitschwester die 100-jährige Sr. Maria Cäcilia Wenter. In die<?TrVer>\r\nsen Worten schwingt tiefe Bewunderung mit für eine Frau, deren ansteckendes Lachen und unerschütterliche Lebenskraft das ganze Kloster in Kaltern erhellen. <BR \/><BR \/>„Ich erfreue mich an jedem Lachen. Lachen ist gesund“, weiß die gebürtige Rittnerin, die in knapp zwei Monaten 101 wird. Auch wenn sie heute auf den Rollstuhl angewiesen ist und kaum noch sehen kann: Die stetige Zuversicht in ihrem Herzen hat sie sich vom Schicksal nie nehmen lassen.<BR \/><BR \/><h3>\r\nMut – keine Frage des Alters<\/h3>Und genau davon profitieren heute nicht nur ihre sechs Mitschwestern Klara (94), Adalberta (89), Eva Maria (83), Maria (70) Helene (95) und Maria Agnes (97), sondern jeder, der im Kloster vorbeischaut. Bald schon steht jedoch eine große Veränderung bevor: Sr. Maria Cäcilia und ihre Glaubensschwestern werden das Kloster in Kaltern noch in diesem Jahr verlassen und umziehen müssen (siehe Infobox unten). Selbst mit 100 Jahren bleibt Sr. Maria Cäcilia dieser große Schritt nicht erspart – sie packt noch einmal die Umzugskartons für einen Neuanfang. „Das Leben ist ein stetiger Wandel“, sagt sie. Mut – eben keine Frage des Alters.<h3>\r\nHarte Arbeit als Lebensschule<\/h3>Geboren wurde die charismatische Seniorin am 4. August 1925 in Lengmoos am Ritten als Tochter von Franz Wenter und Anna Maria Mair, einer gebürtigen Zillertalerin. Die Familie mit insgesamt elf Kindern bewirtschaftete dort den Sallrainhof. Dementsprechend arbeitsreich war die Kindheit von Sr. Maria Cäcilia, deren Taufname Martha ist.<BR \/><BR \/>„Wir hatten Kühe, Ochsen, Pferde, Schafe, Hasen, Hühner und Schweine, und ich habe immer fest mit angepackt“, erzählt sie und fügt hinzu: „Wenn man gut zu den Tieren ist, sind sie auch gut zu einem. Genau so ist es auch bei uns Menschen.“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320897_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doch nicht nur im Stall half die fleißige Bauerstochter kräftig mit, auch mit der Sense wusste sie geschickt umzugehen. Schon in aller Frühe zog sie mit Vater Franz hinaus auf die Wiesen zum Mähen. Mit einer kleinen Heugabel streute sie das frisch gemähte Gras dann locker aus, damit es in der Sonne gut trocknen konnte.<BR \/><BR \/>Sr. Maria Cäcilia gehörte zu jener Generation, für die harte Arbeit eine Selbstverständlichkeit war. Man tat, was getan werden musste, und verlor kein klagendes Wort darüber. Es war die Lebensschule einer vergangenen Zeit.<BR \/><BR \/>Der Sonntag aber, der war der Familie als Ruhetag heilig. Auf diesen Tag freuten sich alle die ganze Woche über ganz besonders. Es war die Zeit, in der Vater, Mutter und die elf Kinder am Tisch zusammenkamen, um gemeinsam Heimatlieder zu singen oder sich bei einer Partie Mühle und „Mensch ärgere Dich nicht“ zu amüsieren. Diese Stunden der Geborgenheit prägen Sr. Maria Cäcilia bis heute. „Wir haben alle fest zusammengehalten. So wie wir Frauen im Kloster“, sagt sie. <h3>\r\nKlosterpforte und Kreidetafel<\/h3>Mit knapp 20 trat die 100-Jährige schließlich in den Orden der Tertiarschwestern in Brixen ein. Manche im Umfeld hätten sie damals gefragt, ob sie es sich wohl gut überlegt habe – eine berechtigte Frage, wenngleich dieser Schritt in den 1940er-Jahren weitaus üblicher war als heute. Das Kloster bot jungen Frauen nämlich nicht nur einen Ort der spirituellen Entfaltung, sondern auch Räume der Unabhängigkeit.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320900_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Getragen von ihrem durch Bücher geweckten Missionsgedanken sah die junge Frau im Orden die Chance, ihren Wissensdrang und ihre Nächstenliebe auf eine höhere Ebene zu stellen. Sie wusste genau, was sie tat – und ihr Herz gab ihr recht. Noch nie hat Sr. Maria Cäcilia diese Entscheidung bereut. Ein wichtiger Meilenstein war zudem ihre Ausbildung an der Lehrerbildungsanstalt in Meran, die sie 1951 mit der Matura abschloss. Es folgte das Noviziat in Brixen, bevor für sie eine jahrzehntelange, erfüllte Zeit als Volksschullehrerin begann. Mit viel Herzblut unterrichtete sie die Kinder in Rechnen, Lesen, Schreiben und Geschichte in Natz, St. Andrä und Mölten. „Die Kinder haben mein Herz erwärmt“, schwärmt sie noch heute. Wenn sie von den neugierigen Augen der Kleinen erzählt, beginnt das Gesicht der 100-Jährigen regelrecht zu leuchten. <h3>\r\n„Zack, zack, zack, zack!“<\/h3>Heute blickt Sr. Maria Cäcilia auf ein erfülltes Leben zurück. Ein einfaches, arbeitsreiches und von Zuversicht geprägtes Dasein, das nie nach Großem oder Lautem strebte. Stattdessen versucht sie, im Kleinen viel zu bewirken. Ein Lächeln schenken zum Beispiel.<BR \/><BR \/>Abschließend verrät die Frau mit dem ansteckenden Lebensgeist noch schmunzelnd ihr ganz persönliches Geheimrezept fürs Gesundbleiben und gute Altern: „Peitschen! Zack, zack, zack, zack!“ (lacht) Denn: Bis zu ihrem 95. Geburtstag war Sr. Maria Cäcilia für ihr Leben gern „Goaßlschnöllerin“. Und beim Gedanken an das rhythmische Knallen der Peitsche blitzt er wieder auf, ihr unverwüstlicher Bauernschwung, der Sr. Maria Cäcilia auch mit 100 noch „zackig“ durchs Leben trägt.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75065569_listbox" \/>