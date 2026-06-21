<b>Von Petra Schwienbacher<\/b><BR \/><BR \/>Die Hauptnahrung von Mäusen besteht aus einem Körnermix. Dieser sollte keine Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Aromen oder pflanzliche und tierische Nebenerzeugnisse enthalten. Zudem muss man darauf achten, dass das Futter frisch riecht und nicht grau oder staubig ist.<BR \/>Körner, Keimlinge und SamenIm Zoofachhandel findet man häufig ungesundes Futter. Daher sollte man sich gut informieren und kann gegebenenfalls auch im Internet nach einem guten Anbieter suchen, der sowohl Einzelkomponenten als auch geeignetes, fertig gemischtes Futter verkauft. <BR \/><BR \/>Wer genau wissen möchte, was im Futter enthalten ist, kann die Körner auch selbst mischen und sie im Biofachhandel kaufen. Verschiedene Grassamen sind die Hauptbestandteile des Futters. Zudem sollten Kräutersamen und ein geringer Anteil an Ölsamen enthalten sein. Weitere Bestandteile sind Getreide, wie zum Beispiel Haferflocken, Weizenkörner, Buchweizen oder Amarant. Um den Mineralhaushalt zu regulieren, sollten auch verschiedene getrocknete Kräuter vorkommen.<BR \/><BR \/><b>Wichtig:<\/b> Das Getreide fürs Nagerfutter muss keimfähig sein. Um das zu testen, streut man Futter auf ein feuchtes Stück Küchenpapier und legt es aufs Fensterbrett. Entwickeln sich Keimlinge, ist das Futter gut. Diese Keimlinge können übrigens auch gut verfüttert werden, denn sie sind ein guter Vitaminlieferant. Am besten fängt man mit einem Teelöffel Körnerfutter pro Tag an. Ist am nächsten Tag die ganze Menge aufgebraucht, gibt man etwas mehr, wenn viel liegen bleibt, weniger. <h3>\r\nKräuter, Blätter und Heu<\/h3>Man kann auch verschiedene Kräuter, Blätter und Blüten verfüttern. Auch Heu sollte regelmäßig angeboten werden. Es wird gerne gefressen und auch zum Nestbau verwendet.<h3>\r\nMehlwürmer und Leckerlis<\/h3>Mäuse sind keine Vegetarier. Um Mangelerscheinungen, psychischen Störungen und Kannibalismus vorzubeugen, brauchen Farbmäuse tierische Proteine. Mehrmals pro Woche können Mehlwürmer, Heuschrecken und andere Futterinsekten angeboten werden. Kaufen kann man diese im Zoohandel oder online. <BR \/><BR \/><b>Wichtig:<\/b> Moppelige Tiere sollten pro Woche nur ein bis maximal zwei der fettreichen Mehlwürmer bekommen.<BR \/><BR \/>In geringen Mengen können auch Magerquark und Magermilchjoghurt auf dem Speiseplan stehen. Um Durchfall vorzubeugen, sollte höchstens ein gestrichener Teelöffel pro Tag gefüttert werden. Andere gute Eiweißquellen sind zuckerfreies und taurinfreies Katzen- oder Hundetrockenfutter.<BR \/><BR \/>Gesunde Leckerlis sind Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne oder Erdnüsse oder mal eine Rosine, aber auch die machen auf Dauer dick – daher sollte man besser nicht mehr als eine halbe Nuss oder einen Kürbiskern pro Tag geben.<h3>\r\nGemüse und Obst<\/h3>Grünfutter sollte nur einmal am Tag und nur so viel gefüttert werden, dass es die Mäuschen schnell verzehren. Sie dürfen es nicht bunkern. Es kann sein, dass einige Tiere das Grünfutter nicht oder nur selten annehmen. Dennoch sollte man es ihnen regelmäßig anbieten. <BR \/><BR \/>Gut geeignet sind Gemüsesorten wie Fenchel, Möhren, Gurken, Paprika, Kürbis, Brokkoli, Blumenkohl, Sellerie, Rote Bete und Zucchini. Salat sollte nur in kleinen Mengen verfüttert werden, ebenso wie Obst: Äpfel, Bananen, Weintrauben (ohne Kerne), Birnen, Kiwi, Melonen oder Beeren. <b>Wichtig:<\/b> Pro Tag nur etwa eine Beere füttern. <h3>Aufbewahrung<\/h3>Das Mäusefutter lagert man in Keksdosen, Holzschachteln oder dicken Pappschachteln. Nicht geeignet sind Plastikbehälter oder Plastiktüten, da es darin zu Schimmelbildung kommen kann. Auch Papiertüten sind nicht geeignet, da es darin zu Milben- oder Mottenlarvenbefall kommen kann. Generell sollte das Futter nicht länger als vier Monate gelagert werden.