Gewonnen hat 2025 der <b>Kasserolhof von Lorenz und Marlene Psenner.<\/b> Maler, Kunstlehrer und Floristin – ein Paar, das eigentlich nicht nach klassischer Landwirtschaft klingt, und doch hat es die Jury überzeugt. Ihr Hof liegt auf zwei Moränenhügeln <b>bei Teis, am Eingang ins Villnößtal,<\/b> auf rund 850 Metern Höhe. <BR \/><BR \/>Die Wiese in Hanglage ist eine Mischung aus Alt und Neu: ältere Bäume, daneben frisch gesetzte Jungbäume, dazwischen Beerensträucher. Unter den Kronen grasen Gänse – die Villnösser Weidegans ist längst zum Markenzeichen des Hofes geworden. Dazu hält die Familie Grauvieh, alte Hühnerrassen und betreibt Imkerei. Insektenhotels und wertvolle Trockenrasenflächen runden die Vielfalt ab. Eine Idylle, die gleichermaßen ökonomisch funktioniert und die Biodiversität stärkt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218753_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nPlatz zwei und drei: alte Sorten, wilde Vielfalt<\/h3>Den zweiten Platz sicherte sich der <b>Singerhof der Familie Hofer in St. Valentin\/Kastelruth.<\/b> Dort prägen zahlreiche hochstämmige Bäume das Bild, viele davon mit alten, fast vergessenen Sorten. Bronze ging an den <b>Stimpflhof der Familie Gruber in Aldein,<\/b> dessen Wiese mit Speierling und Kornellkirsche auch Wildobstarten integriert – ein lebendiges Archiv der Obstvielfalt.<BR \/><BR \/>Bis in die 1950er Jahre waren Streuobstwiesen, in Südtirol auch „Pangarte“ oder „Anger“ genannt, alltäglich. Unter den weit ausladenden Bäumen wurde nicht nur Gras geschnitten, sondern auch Gemüse, Beeren oder Korn angebaut. Heute sind sie selten geworden – und gerade deshalb so wertvoll: Sie bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten und beherbergen Sorten, die anderswo verschwunden sind.<h3>\r\nEine Allianz für den Erhalt<\/h3>Hinter der Meisterschaft steht die 2021 gegründete Initiative Baumgart, getragen von Eurac Research, Bioland Südtirol, dem Verein Sortengarten, dem Südtiroler Obstbaumuseum, dem Heimatpflegeverband und weiteren Partnern. Ihr Ziel: Aufmerksamkeit schaffen für eine fast vergessene Form der Landwirtschaft – und diejenigen ehren, die sie weiterführen.<BR \/><BR \/>Nach dem Stablerhof in Steinegg\/Karneid (2022) und dem Telfnerhof in Verdings\/Klausen (2023) reiht sich der Kasserolhof nun in die Liste der Preisträger ein. Eines aber wird deutlich: Jeder Pangart ist einzigartig. Und jeder Hof, der ihn pflegt, trägt dazu bei, dass dieses Kulturerbe nicht vollends verschwindet.