Die Anmeldefrist läuft am 31. Mai ab. Innerhalb weniger Tage gilt es also sich auf der Paulaner-Internetseite zu registrieren und ein persönliches Video hochzuladen, wo sich der Spieler vorstellt, kurz mit dem Ball jongliert und idealweise noch irgendwo ein Paulaner-Produkt zu sehen ist. <BR \/><BR \/>Zehn Videos werden ausgewählt und einer online-Wahl gestellt. Der Autor des Videos, welches in diesem Online-Voting am meisten likes erzielt, ist automatisch fürs Casting qualifiziert. Zusätzlich wählt eine Jury noch weitere vier Teilnehmer aus. <BR \/><BR \/>Diese fünf Teilnehmer fahren nach Deutschland zum Spiel der Amateure gegen den FC Bayern München, wobei dort noch eine Jury eine Auswahl trifft, denn alle werden das Spiel hautnah miterleben, aber nur zwei von diesen fünf im Team. Die Kosten für die Fahrt und die Übernachtung übernimmt der Veranstalter. <BR \/><BR \/><b>Die genauen Spielregeln und die Registrierung ist auf der Internetseite möglich<\/b>: <a href="https:\/\/www.paulaner-matchofyourlife.it\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.paulaner-matchofyourlife.it<\/a>