Das STOL-Memory: Eine „Osterei“-Suche der besonderen Art

Obwohl die Coronakrise die Südtiroler physisch im Haus festhält, können die Gedanken weiterhin frei reisen – hin zu den Dolomiten, an den Kalterer See oder auch in eine unsere schönen Städte.Mit dem STOL-Memory wollen wir die lange Zeit zu Hause etwas verschönern und vielleicht auch schon die eine oder andere Idee geben, wohin der erste Ausflug nach der Ausgangssperre geht.Viel Spaß mit dem Memory und vor allem: Frohe Ostern!Motive und Urheber:Apfelbaumblüte – Erica GamperDrei Zinnen – ShutterstockKalterer See – Flora BruggerKinder mit Kuh – Frieder BlickleReschensee – Klaus KöcherRosengarten – Edith RunerTalfergrün – Presseamt Gemeinde BozenApfelbaumblüte – Armin SparerHeilig Geist Kirche – Dolomiten-ArchivSchlern – Egon ChistèWaalweg Kuens – Frieder BlickleZwölferturm – Dolomiten-ArchivVillnösser Geisler – Siegfried TasserWandelhalle – Shutterstock

