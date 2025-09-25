Im Zuckerschloss zu Füßen der Bavaria gibt es keinen Bier-, sondern einen Prosecco-Anstich, hier sind nicht Brezen und Weißwurst die Renner, sondern (wie könnte es anders sein) Kaiserschmarrn, hier steht die Band nicht auf einer zünftigen Bühne, sondern auf einem Catwalk über der Bar. Und dieser gehört heuer erneut Tobias Mair (43).<BR \/><BR \/>Unterstützt wird der Wiesn-Kapellmeister aus Algund dabei von seiner Band Karussell – Leonhardt Kinzel aus St. Martin in Passeier, Michael Stürz aus Marling, Simon Rainer aus Meran, Birgit Kubrica aus Wien, Maria Einfeldt aus Köln, Judit Pixner aus St. Martin in Passeier und Daniel Vieider aus Kaltern.<h3>\r\nUnterhaltung für unzählige Promis<\/h3>Auffallend ist im Café Kaiserschmarrn traditionsgemäß die hohe Promi-Dichte. „Aber dieses Jahr sind es wirklich unglaublich viele – DJs, Reality-Stars, Instagram-Sternchen und viele mehr. Die kann man weder alle kennen noch aufzählen“, erzählt Tobias Mair lachend.<BR \/><BR \/>Auch heuer wieder machte die deutsche Influencerin Cathy Hummels (37), Ex-Ehefrau von Fußballer Mats Hummels (36), auf ihrem berühmten Wiesn-Bummel einen Zwischenstopp im Rischart-Zelt. Ebenfalls seinen Auftritt hatte Comedian Oliver Pocher (47), der gemeinsam mit Cathy den Band-Catwalk enterte. „Pocher hat drei Stunden lang mit uns auf der Bühne voll durchgezogen“, so Mair. Auch viele bekannte Gesichter aus Südtirol hat der Algunder bereits im Café Kaiserschmarrn ausgemacht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217280_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nachdem er zehn Jahre lang im berühmten Käferzelt aufgespielt hatte, ging Tobias Mair nach seinem Kaiserschmarrn-Debüt im vergangenen Jahr „viel entspannter“ in diese Wiesn-Ausgabe, wie er erzählt. „Ich habe einfach gewusst, was auf mich zukommt, welchen Anspruch das Publikum hat, welchen Musikgeschmack...“ In den ersten Stunden experimentiert die Band gerne mal mit vielen verschiedenen Musik-Stilen, am Nachmittag werden dann natürlich nur noch Klassiker gespielt.<BR \/><BR \/>„Die Stimmung ist wirklich großartig in diesem Jahr“, so Mair. „So habe ich es noch nie erlebt auf der Wiesn.“ Das Rischart-Zelt sei jeden Tag nachmittags ausverkauft, und teilweise hätten alle bereits zu „früher“ Stunde auf den Tischen getanzt. „Das Café Kaiserschmarrn ist mittlerweile DIE Party auf der Wiesn“, unterstreicht der Algunder. Aber eine schöne, gemütliche Party. „Wir haben ein cooles Publikum, das die Live-Musik schätzt“, betont Mair. „Und seit wir hier spielen, besteht das Publikum zu drei Vierteln aus Frauen“, fügt er grinsend hinzu.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217283_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wie sieht nun Tobias Mairs Tagesablauf in den 16 Oktoberfest-Tagen aus? „Ich stehe morgens zwischen 6 und 6.15 Uhr auf, mache die Social-Media-Arbeit, spiele ein paar Töne auf der Trompete, frühstücke mit den Bandkollegen und dann geht's gegen 11 Uhr auf die Wiesn. Wir spielen sechseinhalb Stunden am Tag, von 12 bis 18.30 Uhr. Im Anschluss geht sich eigentlich immer noch eine Runde über die Wiesn aus.“ Apropos Trompete: Im Café Kaiserschmarrn ist Mair zwar vor allem als Karussell-Frontmann zu erleben, er legt aber viel Wert darauf, auch als Trompeter wahrgenommen zu werden. Gerade im ersten Teil des Tagesprogramms ist er deshalb oft auch auf diesem Instrument zu hören.<h3>\r\nDie Wiesn: Gänsehaut pur<\/h3>Und was bedeutet ihm das Oktoberfest ganz persönlich? „Die Wiesn ist etwas ganz Besonderes für mich. Groß, überwältigend, aber auch eine wahnsinnige Belastung.“ Er kriege jedes Mal eine Gänsehaut, wenn er an die Abertausenden von Besuchern pro Tag denke. „Und wenn ich sehe, wie gern die Leute tanzen, welche Emotionen zu uns auf der Bühne zurückkommen.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217286_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Ich habe auf der Wiesn in zwölf Jahren viele Freundschaften aufgebaut, es ist wie eine große Familie“, beschreibt Mair. „Das ist es auch, was einen auf der Wiesn hält. Denn jeder hat mal seinen Wiesn-Tag, wo er die eine oder andere Träne vergießt. Das ist auch gut so, weil die zwei Wochen einfach eine Reizüberflutung sind.“ Deshalb heißt es nach dem Oktoberfest erst einmal: Urlaub. „Aber nur kurz“, lacht Mair.<BR \/><BR \/>Übrigens: Was die Wahl des Wiesn-Hits 2025 angeht, sieht Tobias Mair ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen „Bella Napoli“ von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys und „Wackelkontakt“ von Oimara.