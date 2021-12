Andreas Gabalier, David Garrett und Mark Forster kommen nach Südtirol

In diesen Tagen geht das zweite Pandemiejahr 2021 zu Ende. Für Konzertveranstalter wie die Meraner Agentur Showtime Agency seien die vergangenen 22 Monate „ein permanenter Ritt durch Lockdowns und Einschränkungen“ gewesen: „Massive Zutrittsbeschränkungen und Veranstaltungsverbote haben diese beiden Jahre zu den schwierigsten meiner über 30jährigen Karriere gemacht“, sagt Roland Barbacovi, Agenturchef des größten Veranstalters der Region.Fast alle Branchen konnten spätestens im Sommer 2021 wieder durchstarten – nicht so der Veranstaltungssektor, da es weiterhin Beschränkungen gibt. Das Jahr 2022 soll es nun richten: „Wir haben unsere Energie in die Planung von 2022 gesteckt und sind uns sicher, dass wir ein super Konzertangebot zusammengestellt haben“, so Barbacovi.So kommt eine Reihe lokaler und internationaler Stars nach Südtirol: Lokalmatadore wie Luis aus Südtirol und Dominik Plangger, italienische Stars wie Giorgio Panariello und Claudio Baglioni oder internationale Größen wir Otto Waalkes, Andreas Gabalier, David Garrett und Mark Forster sind nur einige davon.Die Tickets für alle Konzerte und Veranstaltungen sind bereits im Vorverkauf erhältlich

