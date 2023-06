Das Wochenend-Wetter: „Ideal für alle Freizeitaktivitäten am Berg“

Heiß und Wärmegewitter

Das Wochenende bietet ideales Bergwetter, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin: „Das Wochenendwetter ist ideal für alle Freizeitaktivitäten am Berg und im Tal. Durchwegs sonnig und stabil, sommerlich warm aber nicht zu heiß.“Sommerlich heiß wird es dann kommende Woche mit Temperaturen bis zu 33 Grad. Damit steigt aber auch die Wahrscheinlichkeit für Wärmegewitter an. Vor allem ab Montag ist nachmittags oder abends mit örtlichen Wärmegewittern zu rechnen.Mehr zum Wetter in Südtirol erfahren Sie hier auf der STOL-Wetterseite.