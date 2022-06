Der 18. Geburtstag der Prinzessin: „Skål!“

Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Maxima - Foto: © APA/afp / LISE ASERUD

Foto: © ANSA / Hakon Mosvold Larsen / POOL

Nachwuchs-Royals: die schwedische Prinzessin Estelle (von links), Prinzessin Amalia der Niederlande, das Geburtstagskind Prinzessin Ingrid Alexandra, die belgische Prinzessin Elisabeth und Prinz Charles von Luxemburg. - Foto: © ANSA / Lise Aserud / POOL

Foto: © APA/afp / HAKON MOSVOLD LARSEN

Ingrid Alexandra ist die Nummer 2 der norwegischen Thronfolge und somit die erste Frau, die in dem Land den Thron besteigen soll. Sie war schon am 21. Jänner volljährig geworden. Größere Feiern mussten damals aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden.Zahlreiche Royals erwiesen Ingrid Alexandra die Ehre, unter ihnen das niederländische Königspaar Willem-Alexander (55) und Maxima (51), Spaniens Monarch Felipe VI. (54) und das dänische Kronprinzenpaar Frederik (54) und Mary (50).Schwedens Kronprinzessin Victoria (44) und ihr Mann Prinz Daniel (48) hatten ihre Kinder Prinzessin Estelle (10) und Prinz Oscar (6) mitgebracht. Die Briten fehlten dagegen.Ingrid Alexandra trug einen mit Diamanten und Perlen verzierten Kopfschmuck, der einst ihrer Ururgroßmutter Prinzessin Ingeborg von Schweden gehört hatte. Dazu hatte sie ein violettes Kleid an, das ihre Mutter Mette-Marit bereits 2005 bei einem Besuch des japanischen Kaiserpaares in Norwegen getragen hatte.Trotz sichtlicher Aufregung meisterte die Prinzessin ihre Ansprache. Sie dankte ihren Eltern und Geschwistern – ihrer Mutter unter anderem dafür, gemeinsam auf der Couch liegen und Serien wie „Sex and the City“ schauen zu können. Großvater König Harald V. (85) bekam einen Dank dafür, immer einen Witz auf Lager zu haben, wenn die Stimmung einmal mau sei. Unter lautem Applaus schloss sie ihre Rede mit einem feierlichen „Skål!“ – Prost!