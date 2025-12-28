Kurz vor Weihnachten und dem Jahreswechsel ist es deshalb an der Zeit, DANKE zu sagen.<BR \/><BR \/><b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Vielleicht geht es auch Ihnen so wie mir. Immer, wenn ein Jahr sich dem Ende zuneigt, bemerke ich, wie meine Gedanken intensiver, lauter und präsenter werden. Ich schaue zurück auf das, was war, und manchmal ist es mir, als würde ich bestimmte Ereignisse und Erfahrungen noch einmal durchleben – mit all den dazugehörigen Emotionen und Gefühlen.<BR \/><BR \/> Ich frage mich, wozu das und jenes gut war, warum gerade mir bestimmte Dinge passieren mussten und weshalb Veränderungen, die ich mir gewünscht hatte, noch nicht zur Realität geworden sind. Dann und wann macht sich sogar etwas Wehmut breit, verbunden mit der Hoffnung darauf, dass es im neuen Jahr besser werden möge. Es ist eine ganz eigene Energie, die diese Zeit am Ende des Jahres ausmacht. Eine, die uns aber immer wieder auch daran erinnern möchte, dankbar zu sein. <BR \/><BR \/>Wenn wir zurückschauen auf das, was war, tendieren wir oftmals dazu, Negatives in den Vordergrund zu rücken. Wir erinnern uns an Situationen, die uns Kraft gekostet und Energie geraubt haben, und überlegen, was wir in Zukunft alles verbessern, verändern und optimieren können, damit sich Anstrengendes auf ein Minimum reduziert. <BR \/><BR \/>Schließlich wünschen wir uns ein Leben, das von Leichtigkeit und Freude geprägt ist. So weit, so gut. Was wir dabei jedoch häufig nicht bedenken, ist die Tatsache, dass Schönes nur dann entstehen kann, wenn wir auch bereit sind, es zu sehen und anzunehmen. Und hier dürfen wir bei dem beginnen, was schon da ist. <h3>\r\nDankbar<\/h3>Dankbarkeit ist eines der stärksten Gefühle, die wir zu empfinden imstande sind. Wenn wir zu schätzen wissen, was wir haben, und die Geschenke erkennen, die uns das Leben machen will, erhöht sich unsere Schwingung.<BR \/><BR \/> Wir rücken nicht mehr den Mangel in den Vordergrund, sondern konzentrieren uns plötzlich auf die Fülle, die uns umgibt. Auf diese Weise schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass mehr davon um uns herum Platz finden kann. <BR \/><BR \/>Was sich in unserer ganz persönlichen Realität zeigt, bestimmen wir nämlich zu einem Großteil selbst – durch unsere Einstellung und unsere Art, die Welt zu sehen. Denn egal, was das Leben für uns bereithält: Die Entscheidung, wie wir damit umgehen wollen, liegt bei uns. Und diese können wir jeden Tag aufs Neue treffen. <BR \/><BR \/>In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mögen Sie die Magie dieser ganz besonderen Zeit spüren und inmitten der Feierlichkeiten immer wieder einen Augenblick Zeit finden, um Danke zu sagen. <h3>\r\nZur Person<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.