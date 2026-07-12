Einmal den ganzen italienischen Stiefel hinunter: Unfassbare 1130 Kilometer hat der Tschermser Christian Klotz (52) ausschließlich mit der eigenen Muskelkraft zurückgelegt. Beim Bretzl-Fünffach-Ultra-Triathlon (Quintuple) im französischen Colmar holte sich der 52-Jährige mit einer Gesamtzeit von 99 Stunden 46 Minuten und fünf Sekunden den vierten Platz. <BR \/><BR \/>Bei diesem Ultra-Triathlon handelt es sich um einen der härtesten Wettkämpfe Europas. Weltweit konnten bisher nicht einmal 100 Athleten einen fünffachen Ironman (19 km Schwimmen, 900 km Radfahren, 211 km Laufen) innerhalb des Zeitlimits von 147 Stunden beenden. Geschweige denn ein Südtiroler. Hier bricht Klotz gleich drei Rekorde: als erster Südtiroler, der jemals einen zweifachen, dreifachen und nun fünffachen Ironman absolvierte. <h3>\r\nDer Ruf aus Frankreich<\/h3>Dabei wollte der 52-jährige Extremsportler die Wettkampftätigkeit eigentlich schon gut sein lassen – mental hatte er nach seinen großen Erfolgen damit abgeschlossen. <BR \/><BR \/>Doch dann kam die Anfrage direkt vom Veranstalter aus Frankreich: Er sei perfekt geeignet für diese extreme Herausforderung, ob er nicht an den Start gehen wolle? „Da wusste ich zuerst nicht, ob das eine gute Idee ist“, erinnert sich Klotz lachend zurück. <BR \/><BR \/>Erst musste die Familie mit an Bord geholt werden, denn für ihn stand fest: Ohne familiäre Unterstützung geht gar nichts. Diese war nicht schwer zu überzeugen – und so reiste die Familie aus Tscherms gemeinsam in die malerische Stadt Colmar mitten ins Herz des elsässischen Weinanbaugebiets. <h3>\r\nDer Startschuss und die Hitze<\/h3>Vergangenen Montag, um 8 Uhr morgens, fiel dann der Startschuss. Mit einer gewissen Leichtigkeit absolvierte Klotz die 380 Längen zu je 50 Metern (19 Kilometer gesamt) im Schwimmbecken des „Stade Nautique“ in gerade einmal 6:59.03 Stunden. „Vor diesem Wettkampf bin ich noch nie so weit geschwommen, und radeln tu ich normalerweise an den Gardasee“, lacht Klotz. <BR \/><BR \/>Da könnte der 52-jährige Tschermser oft an den „Lago“. Denn: Satte 900 Kilometer mit insgesamt 5000 Höhenmetern umfasste die Radstrecke. Dafür musste Klotz 102 Runden zu je 8,75 Kilometer hinter sich bringen. Nicht immer lief dabei alles glatt. „Gleich zu Beginn hatte ich einen ‚Patschen‘. Das hat mich viel Zeit und auch Nerven gekostet“, so der Triathlet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334769_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Erschwerend kam die Hitze dazu: Zur Mittagszeit stiegen die Temperaturen auf bis zu 40 Grad. Aber auch diese Disziplin meisterte Klotz mit Bravour und einer Gesamtzeit von 45:26.25 Stunden. Stand also „nur“ noch ein fünffacher Marathon, 211 Kilometer, auf der Agenda. 159 Runden zu je 1,3 km – eine unfassbare Aufgabe. Doch Klotz nahm es gelassen. Er fand währenddessen sogar die Zeit, anzurufen, um die „Zett“-Redaktion wortwörtlich auf dem Laufenden zu halten.<BR \/><BR \/>Geschlafen hat der Profisportler während des gesamten Wettkampfes im Übrigen reichlich wenig. Ein bis maximal zwei Stunden pro „Nacht“. Dazwischen gab es Powernaps, und auch diese wurden genauestens zeitlich überwacht und strategisch getimt.<h3>\r\nDer große Triumph<\/h3>Das Mastermind dahinter: sein 17-jähriger Sohn Gabriel Klotz. Und natürlich Ehefrau und Unterstützerin der ersten Stunde, Claudia Kröss. „Ein Wettkampf dieser Größenordnung ist mit viel Vorbereitung verbunden. Zu planen, was er essen und trinken will, was verträglich ist und vor allem worauf er Lust hat – das war die größte Herausforderung“, resümiert diese das Rennen. Und dabei hieß es, flexibel zu bleiben: „Er hatte plötzlich Lust auf Bananen, die haben wir in Massen gekauft – im Rennen hat er aber keine einzige gegessen“, lacht Claudia. <BR \/><BR \/>Für die letzten Stunden auf der Laufstrecke bekam Klotz noch einmal Rückendeckung: Auch sein 27-jähriger Sohn Kevin reiste am Schluss an, um seinen „Tata“ zu unterstützen. All das trug schlussendlich Früchte: Nach 46:43.38 schweißtreibenden Lauf- und Gehstunden – und einer unfassbaren Gesamtzeit von 99 Stunden, 46 Minuten und fünf Sekunden – war es geschafft: Klotz bog auf die Zielgerade ein und machte den Triumph perfekt. „Jetzt gehöre ich auch zu den ersten 100 Menschen weltweit, die so etwas geschafft haben“, teilte Klotz nur wenige Stunden nach dem Zieleinlauf am Telefon mit – glücklich, aber absolut k.o.<BR \/><BR \/>Und nicht nur er, die ganze Familie ist erschöpft von den Strapazen der vergangenen Tage. Übertrumpft werden diese nur durch das unglaubliche Glücksgefühl, es als Familie gemeinsam geschafft zu haben.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75559845_listbox" \/>