Der Gott des Gemetzels<BR \/><BR \/>nach dem Theaterstück von Yasmina Reza und dem weltberühmten Film von Roman Polanski<BR \/><BR \/>Regie: Markus Oberrauch<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Zum Stück:<BR \/><BR \/>Ein Streit unter Kindern bringt zwei Elternpaare an einen Tisch. Was als höfliches und vernünftiges Gespräch beginnt, entwickelt sich jedoch schnell zu einem erbarmungslosen Schlagabtausch.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Mit jeder Minute bröckeln die guten Manieren ein Stück mehr. Aus kleinen Spitzen werden Vorwürfe, alte Konflikte brechen auf und plötzlich geht es längst nicht mehr nur um die Kinder. Ehe, Erziehung, Karriere und Moral werden zum explosiven Gesprächsstoff und die Fronten wechseln ständig.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/> Der Gott des Gemetzels ist eine bitterböse Komödie über vier Erwachsene, die unbedingt zivilisiert bleiben wollen und dabei eindrucksvoll zeigen, wie dünn die Schicht der guten Umgangsformen manchmal sein kann.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Ein pointierter Theaterabend voller Wortgefechte, überraschender Allianzen und Situationen, die erschreckend menschlich und herrlich komisch zugleich sind.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Auf der Bühne<BR \/><BR \/>Véronique: Susanne Egger<BR \/><BR \/>Michel: Gerhard Schneider<BR \/><BR \/>Antoine: Markus Oberrauch<BR \/><BR \/>Alain: Werner Hohenegger<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Aufführungen im großen Saal des Stadttheaters Sterzing.<BR \/><BR \/>SA 31.10. 20 Uhr Premiere<BR \/><BR \/>DO 05.11. 20 Uhr<BR \/><BR \/>SA 07.11. 20 Uhr<BR \/><BR \/>SO 08.11. 18 Uhr<BR \/><BR \/>DO 12.11. 20 Uhr<BR \/><BR \/>SA 14.11. 20 Uhr Derniére<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Online Kartenreservierung<BR \/><BR \/>https:\/\/www.stadtbuehne-sterzing.com\/karten<BR \/><BR \/>oder telefonisch unter 344 0311239 (auch Whatsapp)