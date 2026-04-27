Der erste Evensong in Meran stand unter dem Motto „Der Himmel hört zu“ . Und tatsächlich: Wer an diesem Abend dabei war, spürte schnell, dass hier nicht einfach gesungen und musiziert wurde. Mit dem PRISMA Chor, den Meraner Singfreunden, dem Familienchor Maria Himmelfahrt, der Frauensinggruppe St. Nikolaus und der Stadtmusikkapelle Meran kam eine beeindruckende Vielfalt zusammen. Unterschiedliche Stimmen, verschiedene Generationen, eigene musikalische Handschriften und doch entstand daraus ein Klang, der erstaunlich geschlossen wirkte.<BR \/><BR \/>„Gerade dieses Miteinander machte den Abend so besonders. Kein Ensemble stellte sich in den Vordergrund, keiner suchte den großen Auftritt. Stattdessen wuchs aus der Gemeinschaft eine Dynamik, die den gesamten Raum erfasste. Die Chöre überzeugten mit Wärme, Klarheit und einer spürbaren inneren Ruhe. Die Stadtmusikkapelle setzte kraftvolle, zugleich fein abgestimmte Akzente und verlieh dem Gesamtklang Tiefe und Weite.<h3>\r\nBesondere Atmosphäre spürbar<\/h3>Auch im Kirchenraum selbst war diese Geschlossenheit spürbar. Die Atmosphäre blieb ruhig und konzentriert, das Publikum folgte dem Geschehen mit großer Präsenz. Der lang anhaltende Applaus am Ende war Ausdruck deutlicher Zustimmung und eines gemeinsam getragenen Erlebnisses.<BR \/><BR \/>Die Worte aus der Moderation gaben dem Abend ebenso eine besondere Tiefe. Lasst uns wieder lernen, das Kleine zu sehn , hieß es und für einen Moment schien genau das spürbar. In der Musik, im Miteinander und in den stillen Momenten dazwischen.<BR \/><BR \/>Mit diesem ersten Evensong ist in Meran etwas entstanden, das nachklingen wird. Kein lautes Ereignis, kein flüchtiger Eindruck sondern ein Abend, der gezeigt hat, wie kraftvoll Gemeinschaft sein kann, wenn sie sich im Klang entfaltet.<BR \/><BR \/>Wir sind überzeugt, dass dieser erste Evensong nicht der letzte gewesen sein wird und diese besondere Form des gemeinsamen Musizierens in Meran eine Fortsetzung finden wird“, so der Chor.