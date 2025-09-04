Manchmal reicht ein einziger Blick, um ein Millionenpublikum zu fesseln. Max, ein fünf Jahre alter Mischling, in dem gleich zehn verschiedene Rassen stecken, hat genau diesen Blick. Mit tiefen Augen, dauerhaftem Schmollmund und hochgezogenen Augenbrauen wirkt er weniger wie ein Hund, sondern eher wie ein grummeliger Verwandter, der auf der Familienfeier über das Essen meckert.<BR \/><BR \/>Kein Wunder also, dass die sozialen Netzwerke gerade voll von ihm sind. Millionenfach wurden seine Videos auf TikTok angeschaut, unzählige Male geteilt. Die Kommentare schwanken zwischen liebevoll und ironisch: von Vergleichen mit Hollywood-Komiker Will Ferrell bis hin zu Märchenfantasien, in denen eine Hexe den armen Max in einen Hund verwandelt haben soll. Mancher User erkennt sogar verblüffende Ähnlichkeiten zum eigenen Neffen.<BR \/><BR \/>Hinter der viralen Sensation steckt jedoch keine PR-Maschine, sondern eine sehr persönliche Geschichte. Max wurde aus einem Tierheim gerettet und lebt nun bei einer Besitzerin in Alabama, die das TikTok-Profil <a href="https:\/\/www.tiktok.com\/login?redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40max.hawt.dawg&lang=en&enter_method=mandatory" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">@max.hawt.dawg<\/a> ursprünglich eher nebenbei eröffnete – um mit einer postpartalen Depression besser umzugehen. „Ich wollte andere zum Lächeln bringen – und mich selbst auch“, erzählt sie. Mission erfüllt: Das Internet lacht, schmunzelt und seufzt mit Max.<BR \/><BR \/>Das Schönste daran: Trotz seines stets mürrischen Gesichts ist Max ein glücklicher, lebensfroher Hund, dessen größte Sorge wohl darin besteht, ob er ein Stück vom Abendessen abbekommt. Der Rest ist schlicht Magie und die besondere Komik eines Blicks, der ziemlich menschlich wirkt.