Der Michl (Engl), die Tuba und das Basteln

Wenn er nicht im Orchester spielt oder anderweitig musikalisch unterwegs ist, dann trifft man Michael Engl, den 40-jährigen Profimusiker aus Kiens im Pustertal, meistens bei seiner Lieblingsbeschäftigung – dem Basteln. In seiner Freizeit tüftelt und werkelt er am liebsten an seinem alten Mercedes oder an, um und in seinem Haus in Koblenz in Deutschland, wo er Mitglied des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie ist.Im „Dolomiten-Magazin“, das am heutigen Freitag erschienen ist, wird der Kiener Tuba-Spieler, der ursprünglich Architekt werden wollte und gern – sofern möglich – hie und da auch bei der „Kiena Musig“, seiner Heimatkapelle, mitspielt, in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie außerdem viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um das Opernfestival 2022 der Stiftung Haydn von Bozen und Trient, das im März 4 zeitgenössische Opernproduktionen nach Bozen und Trient bringen wird.„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist diesmal Jessica Ginkel. Die 41-jährige Berlinerin spielt die Hauptrolle in der Dramaserie „Nachricht von Mama“ (ab 7. Februar an 8 Montagen, Sat.1, 20.15 Uhr).

