Der neue Radius: Bauen & Sanieren

Eine eigene Dimension ist seit Jahren die Investitionen in der Gastronomie/Hotellerie. Qualitative Erweiterungen in Form von Aus- und Aufbauten, aber auch zahlreiche neue Objekte sind im Entstehen.Gerade in diesem Segment spielt der Holzbau dank seiner bauphysiologischen Eigenschaften eine immer größere Rolle. Der Radius präsentiert attraktive Holzbauten im In- und Ausland, geplant und realisiert von innovativen Südtiroler Holzbau-Unternehmen.Nicht so gut läuft es im Tiefbau, auch mangels privater Auftraggeber in diesem Bereich. Das Land mit dem Bau und der Erhaltung von Infrastrukturen ist und bleibt der Hauptauftragsgeber – Straßenbau und Schienen, Verlegung von Glasfaserkabel, Kanal- und Wasserleitungen, Lawinenschutzbauten, Hangsicherungen usw.Relativ groß ist der ganze Bereich im Bauhandwerk und im Bauumfeld: Heiz-, Energie-, Klima und Lüftungsanlagen; Fenster, Türen, Tore, Zutritts- und Sicherheits-Systeme; Treppen, Böden, Fliesen in allen Variationen. Jetzt zum Ende des Winters beginnen die Arbeiten zur Gestaltung von Garten- und Außenanlagen. Berichte und Informationen zu all diesen Themen und noch einiges mehr – ab Donnerstag in der aktuellen Radius Ausgabe „Bauen & Sanieren“ als Dolomiten-Beilage am Kiosk und im Postversand.

