Der neue Radius: Top Jobs!

Das trifft auf Arbeitnehmer gleichermaßen zu wie für ArbeitgeberWenn heute von den unterschiedlichsten Unternehmen Top Jobs angeboten werden, so kann man davon ausgehen, dass davor schon Jahre lang die Chefetagen, die Eigentümer selbst einen Top Job gemacht haben: Von ihrer Ausbildung, über gute Geschäftsideen, zur Produktentwicklung, Gespür für den Markt, Verkaufserfolge im In- und Ausland, sinnvolle Investitionen, soziale Kompetenz, usw.Um Mitarbeiter für Top Jobs zu bekommen bzw. zu halten, spielen immer mehr Benefits, die „work-life-balance“, und das Angebot einer gezielten und individuellen Karriereentwicklung im Vordergrund. Seitens der Kandidaten für einen Top Job ist eine gute Grundausbildung, permanente Weiterbildung und der eine oder andere erfolgreiche Wechsel in andere Branchen von Vorteil.In der Ausgabe „Top Jobs!“ blicken wir außerdem zurück auf 20 Jahre Radius. Ob wir vom Radius in diesen 20 Jahren – von 2001 bis heute, einen Top Job gemacht haben, diese Bewertung überlassen wir selbstverständlich unseren Kunden und Lesern.All dies und noch einiges mehr – ab Donnerstag in der aktuellen Radius Ausgabe „Top Jobs!“ als Dolomiten-Beilage am Kiosk und im Postversand.

