<b>Von Lorenzo Baratter<\/b><BR \/><BR \/>Vor der Freilassung in einem geeigneten Gebiet unweit des Fundorts beringten Fachleute des MUSE, des Wissenschaftsmuseums in Trient, den Vogel, um künftige Sichtungen wissenschaftlich zu erfassen. Das Tier wurde bis zur vollständigen Erholung mit gezielter Diät, Vitaminen und Ergänzungsfuttermitteln versorgt.<h3>\r\nWas eine schnelle Meldung bewirkt<\/h3>Im Trentino tritt die Art als Durchzügler auf: Sie rastet zwischen europäischen Brutgebieten und afrikanischen Überwinterungsgebieten. Jede Meldung des Ringcodes liefert Daten zu Routen und Rastplätzen – wichtig für Schutzmaßnahmen und die Prävention von Risiken entlang der Zugkorridore. <BR \/><BR \/>Der Fall unterstreicht die Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern, dem Forstdienst und den Pflegestellen für Wildtiere: Eine schnelle Meldung, präzise Diagnose und konsequente Rehabilitation ermöglichten die sichere Freilassung und den Weiterflug nach Süden.