Der Winterspaß von Dolomiti Superski beginnt

Die übrigen Skigebiete der Dolomiten werden am 3. und 4. Dezember ihre Tore öffnen und Skibegeisterte aus Nah und Fern mit zahlreichen neuen und erneuerten Liften und Pisten empfangen. Neu ist auch die Green-Pass-Pflicht für die Liftbenutzung (ab 12 Jahren). Es empfiehlt sich, den Skipass seiner Wahl über den neu gestalteten Online-Shop von Dolomiti Superski zu kaufen, um Warteschlangen und Menschenansammlungen an den Liftkassen zu meiden. Die Skipass-Verkaufsstellen stehen aber natürlich auch zur Verfügung.Um den Lift benutzen zu können, muss der Skipass mit dem eigenen Green Pass verknüpft werden. Dazu installiert man am besten die Dolomiti Superski App auf dem Handy, registriert die Skipassnummer und die eigenen persönlichen Daten und lädt den QR-Code des eigenen Green Passes hoch. Sind Skipass und Green Pass einmal gekoppelt, kann der Pistenspaß beginnen. Diese Operation muss allerdings zu Beginn eines jeden Skitages erfolgen und kann alternativ auch über die Internetseite dolomitisuperski.com sowie an den Ticket Boxen erfolgen. Der Skifahrer ist dann für den ganzen Skitag in Ordnung, ohne weitere Checks.Die Beschränkung der Förderkapazität der Lifte auf 80% und die Maskenpflicht im Zustiegsbereich und in den Liftfahrzeugen erhöhen noch einmal die Sicherheit für die Skifahrer. Über die Dolomiti Superski App können zudem die beliebten Funktionen wie den Performance Check und die Live-Infos zu den Liften und Pisten, sowie die neue Funktion Skier’s Map zur aktuellen Frequenz an den Liften abgefragt werden.Das Gewinnspiel am Ende der Saison, bei dem tolle Preise wie Saisons-Pässe Winter und Sommer von Dolomiti Superski/Supersummer, Ski und Skischuhrucksäcke von Atomic, Helme samt Skibrille von Dainese, und wertvolle Merchandising-Produkte von Dolomiti Superski verlost werden, läuft ebenso über die Dolomiti Superski App.

