Der Zwölfer findet seine Eroberer

Mountain Konzert mit GANES und Gourmet-Peaknick

Fest entlang der Bergsteigermeile

Das Leben in Sexten ist unweigerlich mit den Felsriesen verbunden, die das Tal in einzigartiger Weise umrahmen. So hat das Dorf der Drei Zinnen im heurigen Sommer allen Grund zum Feiern, gelang doch den beiden Sextnern Michl Innerkofler und seinem Bruder Hansl 1874 die Erstbezwingung des Zwölfers, ein Vorhaben, das in Kletterkreisen bis dahin als unvorstellbar galt.Sexten - Seit Tagen blitzt um die Mittagsstunde ein greller Stern vom Gipfel des Zwölfers. der markanten Sextner Himmelspyramide über dem Talschluss des Fischleintales. Sie ist die zentrale Felsziffer der berühmten Bergsonnenuhr, die heuer gefeiert werden will. Bergführer haben an der Spitze des mächtigen Jubilars einen großen Spiegel montiert, der bei Sonneneinstrahlung um 12 Uhr mittags zu funkeln beginnt und seine Lichtreflexe unübersehbar herunter ins Dorf schickt. Aus diesem Anlass zieht sich ein alpiner Veranstaltungsreigen über den ganzen Sommer, um die Pionierleistungen jener Bergsteiger vor 150 Jahren zu würdigen.Heute historische Besteigung durch Zermatter und Sextner BergführerEinen ersten Höhenpunkt erleben die Feierlichkeiten der Erstbesteigung am Zwölfer dieser Tage mit der sogenannten Jubiläumswoche. Am Dienstag ist eine Delegation der Schwesternstadt Zermatt aus dem Schweizer Wallis in Sexten eingetroffen.Am heutigen Donnerstag, 11. Juli haben sich zwei Seilschaften bestehend aus Zermatter und Sextner Bergführern bereits in aller Herrgotts Früh von der Zsygmondyhütte aufgemacht und sind in den Zwölfer einsteigen und die Originalroute der Erstbegeher Michl und Hans Innerkofler in historischen Gewändern nachzuklettern.Sie werden um etwa 14 Uhr im Fischleintal zurückerwartet, wo im „Stadila Winkl“ das legendäre „Gourmet-Peaknick“ unter freiem Himmel stattfindet. Fernsehkoch Markus Holzer wird dabei für seine Gäste einzigartige Gaumenfreuden auf den Teller zaubern. Um 15 Uhr beginnt an selber Stelle das Mountain Konzert der Gruppe „Ganes“, zu dem zahlreiche Bergfreunde und Musikliebhaber erwartet werden. Die Teilnahme am Konzert ist kostenfrei.Am Freitag, 12. Juli erfolgt um 10 Uhr in Sexten beim Haus der Berge die Eröffnung der Ausstellung „Bergspiegelungen – Sexten und Zermatt im Zeitenlauf“ sowie der Bergsteigermeile, die zum „Zeitstein“ führt. Anschließend wird bei einem „Aperitivo lungo“ entlang der Meile gefeiert.Christian Tschurtschenthaler