„Desert May Bloom“ sind der „Backstage“-Favorit im Mai

Desert May Bloom, das sind Moritz Gamper (26, Meran), Solen Benabadji (27, Marokko), Julian Ritzlmayr (26, Oberösterreich), Simon Mayrl (27, Seis am Schlern) und Florian Graf (23, Wien). Die 5 arbeiten vor allem in Wien gemeinsam an ihrer Musik.Kürzlich hat die Band ihre neue Single „9 Lives“ veröffentlicht, die bei „Backstage“ vorgestellt wurde. Ein herrlich entspanntes Stück Popmusik, das man für jede Strandbar des Mittelmeers bedenkenlos empfehlen kann.Bei der Abstimmung zum „Backstage“-Favoriten im Mai konnten sich die Desert May Bloom mit 48 Prozent der 316 Stimmen klar gegen ihre Kontrahenten Roksy (25 Prozent), Manuel Rainer (23 Prozent) und Merior (4 Prozent) durchsetzen.Desert May Bloom winkt nun ein Videoporträt auf STOL sowie eine Stunde Sendezeit auf Südtirol 1.

