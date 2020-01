Désirée Nosbusch ist zurück auf dem TV-Schirm

Aufsehen erregte Désirée Nosbusch erstmals schon in jungen Jahren: Mit 12 war sie Moderatorin bei Radio Luxemburg. Es folgte eine steile Karriere – mit etlichen Filmrollen und als Moderatorin von verschiedenen Sendungen und großen Fernseh-Galas. Doch nach dem ersten Hoch kam der tiefe Fall: Nosbusch machte bald weniger mit ihrer Arbeit Schlagzeilen, als vielmehr mit ständig wechselnden Beziehungen.





Im Jahr 2018 startete die Schauspielerin dann aber wieder durch. So begeisterte sie als eiskalte Bankenchefin Christelle Leblanc in der vielfach ausgezeichneten Miniserie „Bad Banks". Auch in den „Irland-Krimis" ermittelte sie. Und selbst in der Sci-Fi-Serie „Spides" brillierte sie.Jetzt schlüpft sie wieder in die Rolle der aalglatten Bankenchefin: „Bad Banks" kommt nächste Woche mit der zweiten Staffel ins Fernsehen.

